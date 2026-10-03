3 Ekim 2026 tarihinde tutuklanan Ferhat Gündoğdu’nun, aynı gün MHK Başkanlığı görevinden istifa ettiği bildirildi. Habertürk’ün son dakika haberine göre Gündoğdu’nun istifası gece saatlerinde kamuoyuna yansıdı.

5 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında Ferhat Gündoğdu ile birlikte Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve Emre Kosif hakkında tutuklama kararı verildi. Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

TFF YENİ MHK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yaşanan gelişmelerin ardından yeni Merkez Hakem Kurulu’nun oluşturulması için çalışmaların başladığını duyurdu. Yeni başkan ve kurul üyelerinin atanmasına ilişkin bilgilendirmenin ilerleyen günlerde yapılacağı belirtildi.

Yeni MHK belirlenene kadar 6, 7 ve 8 Ekim tarihlerinde oynanacak Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmalarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ile kurul üyeleri Ali Zağlı, Kamil Abitoğlu, İbrahim Çınar ve Ziya Çetin tarafından gerçekleştirileceği açıklandı.

Ferhat Gündoğdu’nun istifasıyla birlikte Türk futbolunda gözler, TFF’nin açıklayacağı yeni MHK Başkanı ve kurul üyelerine çevrildi.