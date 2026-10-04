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Kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için polis tarafından inceleme başlatıldı.

Polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için kara yolunda güvenlik önlemi aldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü şekilde normale döndü.

Ekiplerin kontrollerinde otomobil sürücüsü İzzet G. ile araçta bulunan 2 yolcunun kazada yara almadığı belirlendi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil hafriyat kamyonunun altına girdi. Kazanın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Emrah T. yönetimindeki 19 SE 430 plakalı hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

İzzet G. yönetimindeki 32 AG 560 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen araçların kullandığı şeride geçti.

Kaza, dün saat 10.15 sıralarında Eğirdir ilçesi Yazla Mahallesi’ndeki Isparta-Eğirdir kara yolunda, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yakınlarında meydana geldi.

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