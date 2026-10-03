Portekiz'in Norveç'i mağlup ettiği karşılaşmada yedek kulübesinde kalan ve ardından milli takım kampından ayrılan 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun durumu belirsizliğini koruyor. Yaşanan bu gelişme üzerine Portekiz Futbol Federasyonu Başkanı Pedro Proença, taraflar arasındaki sorunu çözmek amacıyla devreye girdi.

A Bola'nın aktardığına göre, Proença krizin takıma zarar vermesini önlemek için bir arabuluculuk toplantısı planladı. Teknik direktör Jorge Jesus'un bu görüşme talebine olumlu yanıt verdiği, ancak yıldız futbolcu Ronaldo'nun federasyon yetkililerine henüz bir geri dönüş yapmadığı bildirildi.

RONALDO NEDEN KAMPTAN AYRILDI?

Kampı terk etme kararının gerekçesini ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşacağını ifade eden Ronaldo'nun sessizliği sürüyor. Öte yandan teknik direktör Jorge Jesus, daha önce Danimarka maçı sonrası yaptığı açıklamada, Norveç karşılaşmasının ardından konuyla ilgili detaylı bilgi vereceğini belirtmişti.

KAMUOYU İKİYE BÖLÜNDÜ

Portekiz spor kamuoyu, efsanevi oyuncunun milli takımdaki geleceği konusunda farklı görüşlere sahip. Taraftarların bir kısmı 41 yaşındaki oyuncuya saygısızlık yapıldığını savunurken, diğer bir kesim ise takım disiplini açısından teknik direktör Jorge Jesus'un aldığı kararı destekliyor. Federasyonun alacağı nihai karar spor dünyası tarafından yakından takip ediliyor.