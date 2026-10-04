Antalya’nın Finike, Manavgat ve Serik ilçelerindeki arkeolojik buluntuların yer aldığı bazı alanlar koruma altına alındı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2026 yılı karar kayıtlarında üç ilçeye ilişkin 1. ve 3. derece arkeolojik sit tescilleri yer aldı.

MANAVGAT’TA ORMANLIK ALAN KORUMA ALTINDA

Bakanlığın 2026 yılı tescil kararları kayıtlarına göre kurul, 13 Temmuz 2026 tarihli 22263 sayılı kararla Manavgat’ın Çardak Mahallesi’ndeki alanı değerlendirdi. Çardak Mahallesi 101 ada 1 parsel ile Yavrudoğan Mahallesi 268 ada 1 parseldeki orman vasıflı taşınmazlar ve çevresinde belirlenen arkeolojik izlerin bulunduğu alan 1. derece arkeolojik sit kapsamına alındı.

SERİK’TE HAZİNE ARAZİSİNDE SERAMİK BULUNTULARI

Serik’te ise Eskiyörük Mahallesi’ndeki hazine mülkiyetinde bulunan 111 ada 19 parsel ve çevresi için 26 Mart 2026 tarihli 21636 sayılı karar alındı. Alanda tespit edilen yüzey buluntuları ve seramik parçalarının yayılımı dikkate alınarak belirlenen bölüm 3. derece arkeolojik sit olarak tescil edildi.

FİNİKE’DE İŞLİK VE MİMARİ KALINTILAR TESPİT EDİLDİ

Finike’nin Boldağ Mahallesi Kule Sırtı Mevkii’ne ilişkin 30 Ocak 2026 tarihli 21336 sayılı resmi kararda ise işlik ve mimari kalıntıların bulunduğu bölümlerin 1. derece arkeolojik sit olarak tescil edildiği belirtildi. Kalıntıların çevresinde seramik parçalarının yayılım gösterdiği kesimler de 3. derece arkeolojik sit kapsamına alındı.

Aynı resmi kararda sit alanlarında tamamen veya kısmen kalan taşınmazların Kadastro Müdürlüğünce Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bildirilmesi ve tapu kayıtlarına hangi sit derecesinde kaldıklarına ilişkin şerh konulması istendi. Ayrıca kaçak kazıların önlenmesi için ilgili kurumların gerekli tedbirleri almasına karar verildi.

1. VE 3. DERECE SİT NE ANLAMA GELİYOR?

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 658 sayılı ilke kararına göre 1. derece arkeolojik sitler, korumaya yönelik bilimsel çalışmalar dışında aynen korunması gereken alanlar olarak tanımlanıyor. Bu alanlarda yeni yapılaşmaya izin verilmiyor ve bilimsel amaçlı çalışmalar dışındaki kazılar kural olarak yapılamıyor.

3. derece arkeolojik sitlerde ise koruma-kullanma kararları çerçevesinde yeni düzenlemeler mümkün olabiliyor. Ancak yapılaşma süreçlerinde arkeolojik değerlerin korunması esas alınıyor; gerekli durumlarda müze müdürlüğü uzmanlarınca sondaj kazısı yapılarak sonuçların koruma kurulunca değerlendirilmesi gerekiyor.

Finike’deki 21336, Serik’teki 21636 ve Manavgat’taki 22263 sayılı kararlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüklerinin 2026 yılı tescil kararları listesinde de yer alıyor.