Gazipaşa’da bıçaklanarak hayatını kaybeden 20 yaşındaki Yasin Erdem Bayır’ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi. Bayır’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Alanya’ya getirildi.

OLAY İNCEĞİZ MAHALLESİ’NDE MEYDANA GELDİ

Olay, 3 Ekim akşamı Gazipaşa’nın İnceğiz Mahallesi Özeğir mevkisinde meydana geldi. Yangın havuzu yakınında hareketsiz yatan bir kişinin görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yerde bulunan kişinin Yasin Erdem Bayır olduğunu ve yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının çalışmalarının ardından Bayır’ın cenazesi önce morga, daha sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Yapılan incelemelerde Bayır’ın vücudunda 13 bıçak darbesi bulunduğu bildirildi.

JASAT ÇALIŞMASINDA ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma Suç Araştırma Timi’nin yürüttüğü çalışmada, Bayır’ın 16 yaşındaki B.Ö. ile görüştüğü gerekçesiyle genç kızın babası Mustafa Ö. tarafından bıçaklandığı belirlendi. Mustafa Ö. gözaltına alınırken B.Ö. de ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Soruşturma kapsamında Mustafa Ö.’nün ifadesinde olayı kabul ettiği bildirildi. Şüphelinin gösterdiği bölgede yapılan aramada, olay yerinin yaklaşık 500 metre uzağındaki ormanlık alanda bir taşın altında olayda kullanıldığı değerlendirilen bıçak bulundu. Bıçak incelemeye alınırken jandarmanın soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

CENAZESİ ALANYA’YA GETİRİLDİ

Antalya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yasin Erdem Bayır’ın cenazesi 4 Ekim’de yakınlarına teslim edildi. Alanyalı olduğu belirtilen Bayır’ın cenazesi, defin işlemleri için ailesi tarafından Alanya’ya getirildi.