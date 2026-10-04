Sosyal medya hesabından piyasalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, altın yatırımında vadenin önemine dikkat çekti. Gram altında 6.500-7.000 TL aralığını takip ettiğini belirten Memiş, kısa ve uzun vadeli yatırımcıların farklı stratejiler izlemesi gerektiğini ifade etti.

Memiş, uzun vadeli yatırım yapanların kısa süreli fiyat hareketlerine karşı daha farklı bir konumda bulunduğunu belirterek, “Gram altın alan, bunu yatırım aracı olarak alan bir kişi bir yıl bekleyecekse problem yok. Ancak bugün altın alan bir kişi bir ay sonra, iki ay sonra nakde ihtiyacı olarak satacaksa onun için riskli” dedi.

“ALTIN ÜZERİNDEKİ BASKI MUTLAKA BİTECEK”

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan hareketliliğin nedenlerine de değinen Memiş, ABD tahvil faizleri, doların küresel piyasalardaki seyri ve jeopolitik gelişmelerin değerli metal üzerinde etkili olduğunu söyledi.

ABD-İran gerilimi, yükselen tahvil faizleri ve güçlü doların altın fiyatları üzerinde baskı oluşturduğunu belirten Memiş, söz konusu baskının kalıcı olmayacağı görüşünü paylaştı.

Memiş, “Haliyle altın baskılanmaya devam ediyor. Bu baskı mutlaka bitecek. Ve bu sefer altın tekrar zincirlerini kırdığı zaman bambaşka bir yere gidecek” ifadelerini kullandı.

ONS ALTINDA 4.070-4.270 DOLAR ARALIĞI

Memiş’in yatırımcılara işaret ettiği bir diğer seviye ise ons altında 4.070-4.270 dolar bandı oldu.

Küresel piyasalarda doların performansı, ABD tahvil faizlerindeki değişimler ve jeopolitik gelişmelerin önümüzdeki dönemde de ons altının yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

KASIM AYINI İŞARET ETTİ

Piyasaların önümüzdeki dönemdeki seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, özellikle kasım ayına dikkat çekti.

Memiş ayrıca 2027 yılının küresel finans sistemi açısından önemli değişikliklerin yaşanabileceği bir dönem olabileceği yönündeki görüşünü paylaştı. Merkez bankaları ve ekonomi yönetimlerinin yeni bir finansal döneme hazırlık yaptığını savundu.

DOLAR/TL İÇİN AY AY TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Döviz piyasasına ilişkin beklentilerini de paylaşan Memiş, dolar/TL’de kademeli yükseliş öngördüğünü ifade etti.

Memiş, kendi piyasa tahminine göre dolar/TL’nin ekim ayında 50 TL, kasım ayında 51 TL ve aralık ayında 52 TL seviyelerine ulaşabileceğini belirtti.

İslam Memiş’in altın, döviz ve diğer finansal araçlara ilişkin açıklamaları kişisel piyasa değerlendirmesi ve öngörüsü niteliği taşıyor. Piyasalardaki gelişmeler doğrultusunda fiyatların beklentilerden farklı hareket edebileceği göz önünde bulunduruluyor.