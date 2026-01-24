Türkiye’nin kanayan yarası kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. İzmir Menemen’de yaşanan vahşet, "koruma kararları ne kadar etkili?" sorusunu bir kez daha gündeme getirdi. Tüm Türkiye gibi Alanya kamuoyunun da tepkiyle karşıladığı olayda, adresini değiştiren ve yasal yollara başvuran 26 yaşındaki Gözde Akbaba, devletin koruma kalkanına rağmen eski sevgilisinin kurşunlarına hedef olmaktan kurtulamadı.

​ADIM ADIM GELEN VAHŞET: PUSU KURDU

​Olayın detayları ve güvenlik kamerası görüntüleri, cinayetin soğukkanlılıkla planlandığını ortaya koydu. İddiaya göre takıntılı eski erkek arkadaşı Lokman E.’nin (33) tehditlerinden kaçmaya çalışan genç kadın, akşam saatlerinde evine girmek üzereyken dehşeti yaşadı. Sitenin girişinde sinsi bir pusu kuran saldırgan, Gözde’yi gördüğü anda silahına sarıldı. Can havliyle kaçmaya çalışan talihsiz kadın, sokak ortasında kurşun yağmuruna tutuldu. Mahalleliyi ayağa kaldıran silah sesleri, genç bir ömrü daha soldurdu.

​YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

​Saldırı sonrası ağır yaralı olarak Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Akbaba, yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kazanamadı. Doktorların 2 gün süren çabalarına rağmen hayatını kaybeden genç kadının cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

​BENZİNLİKTE KAÇARKEN YAKALANDI

​Cinayetin ardından kaçan saldırganın yakalanması için Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) film gibi bir operasyona imza attı. Menemen Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde iz süren dedektifler, katil zanlısını olaydan sadece 90 dakika sonra bir akaryakıt istasyonunda kıskıvrak yakaladı. Üzerinde suç aleti ruhsatsız tabancayla birlikte ele geçirilen Lokman E., çıkarıldığı mahkemece "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.