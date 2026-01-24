"Kızı itti" diyen tanığı yalanlayan bilirkişi raporu, düşüş anını saniye saniye çizdi.

Alanya’da arabesk müziğe gönül verenlerin yakından takip ettiği ve ölüm haberiyle üzüntüye boğulduğu sanatçı Güllü’nün dosyasında seyri değiştirecek bir gelişme yaşandı. Yalova’daki evinin penceresinden düşerek can veren ünlü ismin ardından kızı Tuğyan Ülkem Gülter "cinayet" şüphesiyle hedef tahtasına oturtulmuştu. Ancak mahkemeye ulaşan son bilirkişi raporu, olayın tek görgü tanığının ifadelerini bilimsel verilerle yerle bir etti.

"İTİLME DEĞİL DÜŞME"

Soruşturmanın kilit ismi olan tanık Sultan Nur Ulu, ifadesinde sanatçının pencere önünde dışarıyı izlediği sırada kızı tarafından arkadan itildiğini iddia etmişti. Alanya kamuoyunda da tartışılan bu korkunç iddia, adli tıp ve olay yeri inceleme uzmanlarının teknik analiziyle boşa düştü. Dosyaya giren rapora göre; Güllü iddia edildiği gibi yüzü sokağa dönük değil, tam tersine yüzü odanın içine dönükken dengesini kaybederek düştü.

VÜCUTTAKİ İZLER GERÇEĞİ HAYKIRDI

Uzmanlar, "Eğer yüzü dışarı dönükken itilseydi, vücudunun ön kısmında sürtünmeye bağlı ağır yaralar ve binada izler olurdu" tespitinde bulundu. Ancak Güllü’nün bedeninde bu senaryoyu doğrulayacak hiçbir ekimoz veya sıyrık bulunamadı. Binanın dış cephesinde de herhangi bir çarpma izine rastlanmaması, "kasıtlı itilme" tezini zayıflattı.

KAMERALARDAKİ GİZEMLİ SES

Raporun en can alıcı noktalarından biri de ses kayıtları oldu. Çevredeki güvenlik kameralarına yansıyan seslerde, düşüşten hemen önce içeriden gelen çarpma sesleri tespit edildi. Savcılık şimdi bu seslerin bir boğuşmaya mı yoksa sanatçının düşmemek için pencereye tutunma çabasına mı ait olduğunu çözmeye çalışıyor. Türkiye genelinde olduğu gibi Alanya’da da merakla beklenen dava sürecinde gözler, bu rapor sonrası mahkemenin vereceği karara çevrildi.