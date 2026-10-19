Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, daha önce tartışmalar yaşadığı komşusuyla arasındaki anlaşmazlık nedeniyle evini değiştiren 35 yaşındaki Hakan Turak, eski evinde kalan eşyalarını almaya gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Turak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan cinayet şüphelisi Selim T., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KOMŞUSUYLA YAŞADIĞI TARTIŞMALARIN ARDINDAN TAŞINDI

Olay, 18 Ekim 2026 Pazar günü sabah saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan Turak ile aynı apartmanda yaşayan Selim T. arasında geçmişte çeşitli tartışmalar yaşandı. İkili arasındaki anlaşmazlığın ardından Turak, oturduğu daireyi boşaltarak başka bir eve taşındı.

Taşınma işlemlerini büyük ölçüde tamamlayan Turak, eski dairesinde kalan son 3-4 parça eşyasını almak amacıyla yeniden apartmana geldi. Ancak burada daha önce husumet yaşadığı Selim T. ile karşılaşması üzerine taraflar arasında yeniden tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Selim T., yanında bulunan tabancayla Hakan Turak'a ateş açtı. Vücuduna birden fazla kurşun isabet eden 35 yaşındaki Turak, ağır yaralanarak yere yığıldı.

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Turak, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından bölgeden kaçtığı belirtilen Selim T.'nin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Demirören Haber Ajansının (DHA) 18 Ekim 2026 tarihli haberine göre şüpheli, emniyet güçlerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Böylece olayın ardından şüphelinin arandığı yönündeki ilk bilgilere yeni bir gelişme eklendi.

Polis ekiplerinin olayın meydana geldiği apartmanda inceleme yaptığı öğrenilirken, silahlı saldırının kesin nedeni ve taraflar arasındaki anlaşmazlığın ayrıntılarının belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor. Şüphelinin adliyeye sevk edilip edilmediğine ilişkin doğrulanmış yeni bir bilgiye ise ulaşılamadı.

OLAYIN YAŞANDIĞI MAHALLE VE SORUŞTURMA AYRINTILARI

Olayın yaşandığı adresin Adapazarı'nın 15 Temmuz Camili Mahallesi olduğu hem İhlas Haber Ajansının (İHA) hem de DHA'nın 18 Ekim tarihli haberlerinde doğrulandı. Ancak iki ajansın aktardığı bilgilerde şüphelinin apartmandaki dairesinin konumu konusunda farklılık bulunuyor. İHA, Selim T.'yi alt kat komşusu olarak tanımlarken DHA, eski üst kat komşusu olduğunu bildirdi. Bu nedenle şüphelinin hangi katta oturduğu kesinleşmiş değil.

Olayın ardından gözaltına alınan Selim T. hakkındaki adli sürecin nasıl sonuçlanacağı soruşturma kapsamında netleşecek. Hakan Turak'ın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıya ilişkin emniyet ve adli makamların incelemesi sürüyor.