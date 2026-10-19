Borsa İstanbul, 19 Ekim Pazartesi gününe sınırlı yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, açılışta önceki kapanışa göre 23,96 puan artarak 11.745,68 puana ulaştı.

Geçtiğimiz cuma günü satış baskısının etkili olduğu BIST 100 endeksi, yüzde 2,89 değer kaybederek 11.721,72 puandan kapanmıştı. Yeni haftanın ilk işlem gününde ise piyasalarda toparlanma sinyalleri görüldü.

BANKACILIK VE HOLDİNG ENDEKSLERİ YÜKSELDİ

Haftanın ilk işlem gününde bankacılık endeksi yüzde 0,38, holding endeksi ise yüzde 0,21 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 0,91 ile sigorta sektöründe gerçekleşti. Finansal kiralama ve faktoring endeksi ise yüzde 5,69 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör oldu.

KÜRESEL PİYASALARDA TOPARLANMA BEKLENTİSİ

Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı planı üzerinde çalışılması ve Çin'den gelen olumlu ekonomik veriler, yatırımcıların risk iştahını destekledi.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu gelişmelerin ardından Borsa İstanbul'da da haftanın ilk işlem gününde alıcılı bir açılış gerçekleşti.

BIST 100'DE 12 BİN PUAN KRİTİK EŞİK

Piyasa analistleri, BIST 100 endeksinin teknik görünümünde 11.900 ve 12.000 puan seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu belirtti.

Olası geri çekilmelerde ise 11.600 ve 11.500 puan seviyelerinin destek olarak takip edileceği ifade edildi.

YATIRIMCILARIN GÖZÜ EKONOMİK VERİLERDE

Analistler, yurt içinde kısa vadeli dış borç istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ekonomik veri gündeminin sakin seyredeceğini bildirdi.

Borsa İstanbul'da günün ilerleyen saatlerinde küresel gelişmelerin ve yatırımcıların risk algısının endeksin yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.