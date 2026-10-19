Antalya'nın Manavgat ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen otobüse arkadan çarpan otomobilin 32 yaşındaki sürücüsü ağır yaralandı. Çakış Mahallesi'ndeki kavşakta meydana gelen kazanın ardından hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

KIRMIZI IŞIKTA BEKLEYEN OTOBÜSE ARKADAN ÇARPTI

Anadolu Ajansının 19 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Oğuzhan K. (32) yönetimindeki 07 TDD 69 plakalı otomobil, Çakış Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışık nedeniyle duran Mustafa Y. (56) idaresindeki 07 MSD 46 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çarpışmanın ardından yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

YARALI SÜRÜCÜNÜN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kazada ağır yaralanan Oğuzhan K., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 32 yaşındaki sürücünün hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kazanın kesin oluş nedenine, otobüste yolcu bulunup bulunmadığına ve araçlardaki maddi hasarın boyutuna ilişkin henüz doğrulanmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor.

MANAVGAT'TA AYNI KARA YOLUNDA BAŞKA KAZALAR DA YAŞANDI

Manavgat'ta trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda son dönemde başka ciddi kazalar da meydana geldi. Anadolu Ajansının 17 Ekim 2026 tarihli haberine göre, Antalya-Manavgat kara yolundaki Süral Kavşağı'nda bir kamyonun kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpması sonucu üç araçlı zincirleme kaza yaşandı. Kazada Rusya vatandaşı Aleksey Kornilov ile Fatma Öcal yaralandı.

Aynı kavşakta 27 Eylül 2026 tarihinde de bir tırın otomobile çarpmasının ardından meydana gelen kazada iki yabancı uyruklu kadın yaşamını yitirmişti. Çakış Mahallesi'ndeki son kazadan farklı bir noktada yaşanan bu olaylar, Manavgat güzergâhındaki sinyalize kavşaklarda trafik güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor.

KAVŞAKLARA YAKLAŞIRKEN TAKİP MESAFESİ ÖNEM TAŞIYOR

Karayolları Trafik Yönetmeliği'ne göre sürücülerin, önlerinde seyreden araçlarla hızlarına uygun güvenli takip mesafesini korumaları gerekiyor. Genel kural olarak takip mesafesinin, aracın kilometre cinsinden saatlik hızının en az yarısı kadar metre olması öngörülüyor. Ancak yol ve hava koşulları daha uzun mesafe bırakılmasını gerektirebiliyor.

Özellikle trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklara yaklaşırken hızın azaltılması, öndeki araçların durabileceğinin hesaba katılması ve dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınılması, arkadan çarpma riskinin azaltılması açısından önem taşıyor.

Manavgat'ın Çakış Mahallesi'nde meydana gelen kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsünün hastanedeki tedavisi devam ediyor.