İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı üreme hücresi ticaretine yönelik 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapıldı.

14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında 53 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturmanın, yasa dışı üreme hücresi ticareti faaliyetlerinin ortaya çıkarılması amacıyla yürütüldüğü belirtildi.

41 KADININ 811 KEZ YUMURTA SATTIĞI İDDİASI

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan iddialar dikkat çekti. Yapılan incelemelerde 41 kadının toplam 811 kez yumurta sattığı öne sürüldü.

Söz konusu faaliyetlerin kapsamı ve şüphelilerin bağlantılarının belirlenmesine yönelik adli sürecin devam ettiği bildirildi.

ANTALYA OPERASYON YAPILAN İLLER ARASINDA MI?

Operasyonun gerçekleştirildiği 14 ilin tamamına ilişkin resmi liste henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Bu nedenle Antalya'nın operasyon düzenlenen iller arasında bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

Soruşturmaya ilişkin yeni bilgilerin yapılacak resmi açıklamalarla ortaya çıkması bekleniyor.