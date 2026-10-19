Antalya iş dünyasının merakla beklediği ATSO seçimlerinin ilk aşaması, 18 Ekim Pazar günü ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirildi. Dört başkan adayının farklı renklerdeki listelerle yarıştığı seçimlerde yoğun katılım yaşandı.

Yaklaşık 70 bin üyesi bulunan odada, 49 meslek grubunun temsilcilerini belirlemek amacıyla sandık başına gidildi. Seçimlerin ilk aşamasında 297 meslek komitesi üyesi ve 124 meclis üyesinin belirlenmesi hedeflendi.

MAVİ LİSTE SANDIKTAN ÖNDE ÇIKTI

Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Berkay Bahar'ın Mavi Listesi 23 meslek grubunda başarı elde ederek yarışta ilk sıraya yerleşti.

Davut Çetin'in Kırmızı Listesi 12, Hatice Öz'ün Turuncu Listesi ise 5 meslek grubunda seçimi kazandı. Bağımsız listeler de 7 grupta başarı sağladı.

İki meslek grubunda oyların eşit çıkması nedeniyle sonuçların kura yöntemiyle belirlenmesi gündeme geldi.

HATİCE ÖZ KENDİ GRUBUNDA KAYBETTİ

Seçimlerin en çok konuşulan gelişmelerinden biri, başkan adayı Hatice Öz'ün kendi meslek grubunda yaşadığı yenilgi oldu.

Turuncu Liste ile başkanlık yarışına katılan Öz, 16'ncı Kozmetik ve Kişisel Bakım Meslek Grubu'nda aday oldu. Ancak bu grupta bağımsız Sarı Liste seçimi kazandı.

Böylece Öz, başkanlık hedefiyle katıldığı seçimlerin ilk aşamasında kendi meslek grubundan seçilemedi.

SEÇİM GÜNÜ GERGİNLİK VE TRAFİK YOĞUNLUĞU

ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen seçimlerde yoğun katılım nedeniyle çevre yollarda trafik sıkışıklığı yaşandı.

Serik Caddesi'nin bir yan yolunun trafiğe kapatılması üzerine sürücüler alternatif güzergâhlara yönlendirildi.

Öte yandan, 13'üncü Kağıt ve Matbaacılık Meslek Grubu'nda aday olan Atanur Çoban'ın bir tartışma sırasında fenalaştığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

ATSO'NUN YENİ BAŞKANI 23 EKİM'DE BELLİ OLACAK

Meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ardından Antalya iş dünyasında gözler başkanlık yarışına çevrildi.

ATSO'nun yeni yönetim kurulu başkanının 23 Ekim Cuma günü yapılması planlanan seçimle belirlenmesi bekleniyor.

İlk aşamada en fazla meslek grubunda başarı elde eden Berkay Bahar, başkanlık yarışında güçlü bir konuma yükseldi. Ancak kesin sonuç, yönetim kurulu başkanlığı seçiminin tamamlanmasıyla ortaya çıkacak.