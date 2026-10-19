Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’nde, Neziha Türktaş Ortaokulu’nun hemen yanında bulunan Şehit Ali Rıza Yücel Çocuk Parkı, çevre kirliliği ve güvenlik endişeleri nedeniyle mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. İddiaya göre, akşam saatlerinde parkta alkol tüketen bazı kişiler, içecek ambalajlarını ve diğer atıklarını çevreye bırakarak çocukların oyun alanını kirletiyor. Durumdan rahatsız olan aileler, yetkililerden denetimlerin artırılmasını istiyor.

ÇOCUKLARIN OYUN ALANINDA ÇEVRE KİRLİLİĞİ

Gündüz saatlerinde çocukların vakit geçirdiği parkın akşamları amacı dışında kullanıldığını belirten mahalle sakinleri, özellikle alkol tüketimi sonrasında bırakıldığı öne sürülen atıkların ve çevreye saçılan çekirdek kabuklarının rahatsızlık yarattığını ifade ediyor. Vatandaşlar, parkın temizliğinin korunması ve çocukların sağlıklı koşullarda oyun oynayabilmesi için kalıcı önlemler alınmasını talep ediyor.

Ailelerin şikâyetleri yalnızca çevre kirliliğiyle sınırlı değil. Parkın altyapısının ve oyun gruplarının da zarar gördüğünü ileri süren vatandaşlar, çocukların kullandığı ekipmanların kontrol edilmesini istiyor. Oyun gruplarında oluşabilecek hasarların çocuklar açısından yaralanma riski oluşturabileceğine dikkat çekiliyor.

OKULUN YANINDAKİ PARK İÇİN GÜVENLİK TALEBİ

Şehit Ali Rıza Yücel Çocuk Parkı'nın Neziha Türktaş Ortaokulu'na yakın konumda bulunması, ailelerin endişelerini artırıyor. Mahalle sakinleri, özellikle havanın kararmasının ardından parkta yaşandığını belirttikleri olumsuzlukların önlenmesini ve çocukların kullandığı alanların düzenli olarak denetlenmesini istiyor.

Vatandaşlar, şehit ismini taşıyan bir çocuk parkının temiz ve güvenli tutulmasının önemine vurgu yaparak ortak kullanım alanlarına zarar veren davranışlara karşı gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulunuyor.

PARKLARDA ALKOL TÜKETİMİNE İLİŞKİN YASAL DÜZENLEME

Türkiye'de halka açık alanlarda alkol tüketimine ilişkin değerlendirmelerde, yalnızca içki içilmesi ile çevreyi rahatsız eden veya kamu düzenini bozan davranışlar birbirinden ayrılıyor. 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 35. maddesi, sarhoş olarak başkalarının huzur ve sükûnunu bozacak şekilde davranan kişiler hakkında idari yaptırım uygulanmasını düzenliyor. Aynı kanunun 41. maddesinde ise çevreye atık bırakılması ve kirletme fiillerine ilişkin hükümler bulunuyor.

Bu nedenle parkta yaşandığı öne sürülen olaylarda uygulanabilecek yaptırımların, tespit edilen somut davranışlara ve ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi gerekiyor. Çevre kirliliği, kamu düzeninin bozulması veya kamu malına zarar verilmesi gibi durumlar, yetkili birimlerin ayrı ayrı incelemesini gerektirebiliyor.

MAHALLE SAKİNLERİNDEN ZABITA VE EMNİYETE ÇAĞRI

Bölge halkı, Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile emniyet birimlerinin özellikle akşam saatlerinde park çevresindeki kontrolleri sıklaştırmasını talep ediyor. Vatandaşlar, parkta temizlik çalışmalarının artırılmasını, oyun gruplarının bakım ve onarımdan geçirilmesini ve benzer sorunların tekrarlanmaması için düzenli denetim yapılmasını istiyor.

Parkta kamu düzenini veya güvenliği tehdit eden durumlarla karşılaşan vatandaşlar, acil müdahale gerektiren olayları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirebiliyor. Parkın temizliği, bakım ihtiyacı ve oyun ekipmanlarındaki hasarlar konusunda ise Alanya Belediyesi'ne başvuru yapılabiliyor.

Mahalle sakinlerinin ortak beklentisi, Şehit Ali Rıza Yücel Çocuk Parkı'nın çocukların güvenle oynayabildiği, ailelerin huzur içinde vakit geçirebildiği temiz bir sosyal alan olarak korunması. Parktaki şikâyetlere ilişkin yetkili kurumlardan yapılacak değerlendirme ve alınabilecek önlemler önem taşıyor.