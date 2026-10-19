Kırklareli'ndeki Dereköy Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda dikkat çekici bir kaçakçılık yöntemi ortaya çıkarıldı. Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan otomobilin gizli bölmesine yerleştirilen yüklü miktarda uyuşturucu, gümrük ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi.

X-RAY TARAMASINDA ŞÜPHELİ YOĞUNLUK TESPİT EDİLDİ

R.Ş. yönetimindeki otomobil, pasaport ve gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından ekipler tarafından şüphe üzerine incelemeye alındı.

Dereköy Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat Şubesi ekipleri, otomobili X-ray taramasına yönlendirdi. Tarama sırasında aracın bazı bölümlerinde şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapılmasına karar verildi.

UYUŞTURUCUYU MOTOR İLE ÖN GÖĞÜS ARASINA GİZLEMİŞLER

Hangar bölümüne alınan otomobilde, narkotik dedektör köpeği Çinko'nun da katılımıyla kapsamlı arama gerçekleştirildi.

Ekipler, aracın ön göğüs kısmı ile motor bölümü arasında özel olarak hazırlanmış gizli bir alan bulunduğunu belirledi.

Gizli bölmenin açılmasıyla birlikte toplam 40 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

2 YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında otomobilin sürücüsü R.Ş. ile araçta bulunan V.M. gözaltına alındı.

Ele geçirilen uyuşturucuya el konulurken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Sınır kapısında gerçekleştirilen operasyonla yüklü miktarda uyuşturucunun Türkiye'ye sokulması engellendi.