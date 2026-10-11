Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi'nde eğitim öğretim yılı başında faaliyetlerine başlayan Özel Mahmutlar Mavi Anka Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi, öğrencileri, öğretmenleri ve velileri Kızılalan mevkisinde düzenlenen tanışma ve kaynaşma etkinliğinde buluşturdu. Geleneksel çocuk oyunları ve piknik programının yer aldığı organizasyonda aileler, çocuklarıyla birlikte keyifli bir hafta sonu geçirdi.

VELİLER GELENEKSEL OYUNLARDA YARIŞTI

Kızılalan'da gerçekleştirilen etkinliğin en renkli anları, velilerin katıldığı geleneksel çocuk oyunlarında yaşandı. Çocukluk yıllarının oyunlarını yeniden oynama fırsatı bulan anne ve babalar, birbirleriyle yarışırken eğlenceli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler ise ailelerinin oyunlardaki mücadelesini ilgiyle takip etti.

Organizasyon, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin birbirlerini daha yakından tanımasına, velilerin iletişim kurmasına ve öğretmenlerle aileler arasındaki bağların güçlendirilmesine yönelik bir buluşma oldu. Sınıf ortamının dışına taşınan etkinlikte geleneksel oyunlar, farklı kuşakları ortak bir etkinlikte bir araya getirdi.

GELENEKSEL OYUNLAR EĞİTİMDE DE ÖNEMLİ YER TUTUYOR

Millî Eğitim Bakanlığının Haziran 2025'te yayımladığı Dönem Sonu Faaliyet Haftası Uygulama Kılavuzu'nda geleneksel çocuk oyunlarının öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemesi hedefleniyor. Bakanlık, bu etkinliklerin paylaşma, iş birliği, özgüven, sorumluluk ve adil oyun anlayışı gibi becerilerin geliştirilmesine katkı sağlamasını amaçlıyor. Kılavuzda, ailelerin de geleneksel oyunlara gönüllülük esasına göre katılabileceği belirtiliyor.

Millî Eğitim Bakanlığının Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında hazırladığı Oyun ve Oyun Etkinlikleri Dersi öğretim programında da geleneksel oyunların kişisel ve sosyal gelişime etkisi üzerinde duruluyor. Programda takım çalışması, liderlik, fiziksel aktivite ve adil oyun anlayışı öne çıkan başlıklar arasında bulunuyor.

OYUNLARIN ARDINDAN TOPLU PİKNİK DÜZENLENDİ

Geleneksel oyunların tamamlanmasının ardından etkinlik toplu piknikle devam etti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler doğayla iç içe bir ortamda birlikte vakit geçirdi. Aileler arasındaki tanışma ve sohbetlere de fırsat sunan piknik, katılımcıların günlük eğitim ortamının dışında bir araya gelmesini sağladı.

KURUCU NURAN ÇOBAN'DAN TEŞEKKÜR

Özel Mahmutlar Mavi Anka Eğitim Kurumları Sosyal Etkinlik ve Gelişim Merkezi Kurucusu Nuran Çoban, organizasyona katılan öğrencilere, öğretmenlere ve velilere teşekkür etti.

Mahmutlar'da yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte faaliyetlerine başlayan merkezin Kızılalan'daki buluşması, öğrenciler ile ailelerin ortak etkinliklerde bir araya gelmesi açısından önemli bir tanışma fırsatı sundu. Program, geleneksel oyunların ardından gerçekleştirilen piknikle sona erdi.