Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi kapsamında birinci dönem ara tatili tarihlerini netleştirdi. Milyonlarca öğrenci, 13 Kasım Cuma günü çalacak son zilin ardından tatile çıkacak.

Resmi takvime göre ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Ancak öncesindeki ve sonrasındaki hafta sonu tatillerinin de sürece dahil olmasıyla öğrencilerin dinlenme süresi kesintisiz 9 güne ulaşacak. Bu doğrultuda öğrenciler 14-22 Kasım tarihleri arasında okula gitmeyecek.

DERS ZİLİ 23 KASIM'DA YENİDEN ÇALACAK

Dokuz günlük aranın ardından öğrenciler ve öğretmenler, 23 Kasım Pazartesi sabahı okullarına dönerek ders başı yapacak. Böylece eğitim öğretim yılının ilk dönemi kaldığı yerden devam edecek.

ARA TATİL UYGULAMASININ EĞİTİME ETKİSİ

Kasım ayında uygulanan bu kısa mola, öğrencilerin yoğun sınav ve ders temposundan uzaklaşarak dinlenmelerine olanak tanıyor. Aynı zamanda veliler, MEB'in yayımladığı bu tarihler doğrultusunda aile içi planlamalarını önceden organize etme fırsatı buluyor.