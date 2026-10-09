ALKÜ 2026-2027 Akademik Yılı’nın ilk açılış dersi büyük bir heyecan ve gururla yaşandı. ALKÜ’de 2026-2027 Akademik Yılı, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, TBMM 25. ve 26. Dönem Milletvekili, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy’un anlatımıyla “Geçmişten Geleceğe: Türk Dünyası/Medeniyeti ve Bir Arada Yaşama Kültürü Üzerine Düşünceler” başlıklı ilk ders programıyla başladı. Rektörlük Binası Alev Alatlı Konferans Salonu’nda yapılan programa, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turan Sağer, 26 ve 27. Dönem Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, siyasi parti, STK ve kurum temsilcileri, ALKÜ Rektör Yardımcıları, dekanlar, MYO Müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Alev Alatlı'nın medeniyet mirasına, postmodern çağın getirdiği zorluklara, Türk Devletleri Teşkilatı'nın 2040 vizyonuna ve “Terörsüz Türkiye” gündemine ilişkin önemli mesajlar verdi.

REKTÖR TÜRKDOĞAN: ALKÜ KÖKLERİYLE BAĞINI KORUYAN BİR ÜNİVERSİTE

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, 2026-2027 Akademik Yılı Açılış Dersi’nde yaptığı konuşmada, üniversitelerin sadece öğretim mekanı olmadığını; köklerinden güç alarak geleceğe yön veren fikir merkezleri olduğunu vurguladı. Yeni akademik yılın yeni fikir ve başarıların başlangıcı olduğunu belirten Rektör Türkdoğan, üniversitelerin fiziki yapılardan ziyade bir düşünce ve kültür alanı olduğunu ifade etti. ALKÜ’nün temel vizyonunu çizen Türkdoğan, “Bizim hedefimiz; bilim üreten, teknoloji geliştiren, uluslararasılaşan ancak aynı zamanda kökleriyle bağını koruyan, geleceğe güvenle bakan bir üniversite olmaktır" dedi. Konuşmasında gençlere de seslenen Rektör Türkdoğan, üniversite yıllarının sadece bir meslek edinme süreci olmadığını, bireyin kendisini ve dünyayı tanıma dönemi olduğunu vurguladı. Öğrencilere kapılarının her zaman açık olduğunu belirten Türkdoğan, “Okuyun, araştırın, sorun, tartışın ve üretin. En önemlisi kendi hikayenizi yazarken mensubu olduğunuz büyük medeniyetin hikayesini de en iyi şekilde yazın.” diyerek sözlerini tamamladı.

PROF. DR. ERSOY: TÜRK DİLLERİ YOKTUR, TÜRK DİLİ VARDIR

Konuşmasına salonun adını taşıyan merhum mütefekkir Alev Alatlı’yı anarak başlayan Prof. Dr. Ruhi Ersoy, Alatlı’nın medeniyet ve Türkiye tasavvurunu detaylarıyla anlattı. Gençlere çağdaş dünyanın tehlikelerine karşı uyarıda bulunan Ersoy, gençlerin sosyal medyanın ve algı operasyonlarının nesnesi olmak yerine, kendi gündemini belirleyen özneler haline gelmesi gerektiğini vurguladı. Türk tarihinin ve dil birliğinin köklerine değinen Prof. Dr. Ruhi Ersoy, “Ayrı ayrı Türk dilleri yoktur. Türk dili vardır, Türk lehçeleri vardır. Hepsi de bu kök atanın bugün filizlenmiş halidir.” dedi. Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurulmasıyla 300 milyonluk Türk dünyasının ortak geleceğe yürüdüğünü kaydeden Ersoy, “Sizler 2040 Türk dünyası yolcularısınız. Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde iletişimden ulaşıma, dijital dönüşümden eğitime kadar entegre olma süreci işliyor. Avrupa Birliği gibi egemenliğini başka bir merkeze devreden değil; her ülkenin kendi içinde bağımsız ve egemen olduğu, mütekabiliyet esasına dayalı güçlü bir iş birliği ağı kuruluyor.” dedi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE MİLLİ BİRLİK MESAJI: TERÖRÜN BELİNİ KIRDIK

Türkiye'nin güvenlik politikalarına ve terörün tamamen sona erdirilmesi hedefine geniş yer ayıran Prof. Dr. Ruhi Ersoy, sınır ötesi operasyonlar ve devletin kararlılığına ilişkin yaptığı konuşmada, “FETÖ illeti temizlendikten sonra bu memleket sınır ötesi operasyonlarla terörü temizledi. Terörü temizleyip bitirdikten sonra bölge denklemini yeniden kurdu. Bugün Ankara merkezli siyaset bölgenin sözünü söyleme noktasına doğru ilerliyor ve bütün savunma stratejimizle birlikte terörün belini kırmış vaziyetteyiz.” dedi. Devletin terörü sona erdirme hususunda tarihi bir irade ortaya koyduğunu vurgulayan Ersoy, “Bütün bunlardan sonra terörü ve terörist başını kendisine çıkış yolu olarak görenlere de devletimiz bir el uzattı ve hatırlı bir çıkış yolu gösteren Terörsüz Türkiye dedik. Milli birlik ve beraberlik dedik. Bu mesele kendi göbeğini kendi kesen, üçüncü gözlemci olmadan, başka hiçbir yere hesap vermeden meselesini Ankara’dan çözen tarihi bir fırsattır. Dün bizim karşımıza ASALA’yı çıkartanlar daha sonra PKK’yı çıkartmışlardır.” dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ’NİN TERÖRSÜZ TÜRKİYE İRADESİNİ ANLATTI

Prof. Dr. Ruhi Ersoy, küresel sistemin tıkanıklığından “Terörsüz Türkiye” vizyonuna kadar gündeme dair hayati açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğinde yürütülen devlet aklına ve tarihi iradeye dikkat çeken Ersoy, atılan adımların siyaset üstü bir gelecek vizyonu taşıdığını vurguladı. Türkiye’nin terörle mücadelede geldiği kritik aşamaya ve “Terörsüz Türkiye” hedefine dönük atılan adımlara değinen Ersoy, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tarihsel sorumluluk üstlenen yaklaşımına dikkat çekti. Gençleri sosyal medyadaki dezenformasyonlara karşı uyaran devletin en zorlu dönemlerde gösterdiği kararlılık ve liderlik iradesinin önemine değinen Ruhi Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kritik eşiklerdeki rolünü anlattı. Atılan tarihi adımların ve devlet politikalarının günlük siyasi kaygıların ya da seçim hesaplarının çok ötesinde bir amaç taşıdığına vurgu yapan Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli’nin ortak iradesini şöyle özetledi; “Bu mesele Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin meselesi değil. Bu mesele sizin geleceğinizin meselesi. Devlet büyüklerine düşen sorumluluk bugün sizlerden alkış alma, oy alma, başka başka işler yapma sorumluluğu değil. Bu terörsüz Türkiye meselesini sosyal medyada ajitasyon yaparak farklı yorumlayan büyüklerinize, abilerinize, fraksiyonlara bakıp farklı duygulara kapılmayın. Bunları halk ferasetiyle büyüklerinizle konuştuğunuzda ‘Ya Devlet Bahçeli büyük adam ancak o adam yapabilirdi bunu. Cumhurbaşkanı her şeye rağmen devletin kritik anlarında devleti uçurumun kenarından alan adam. Ancak onlar yapabilirdi’ dediğini görürsünüz. Bunlar sizin 2040 vizyonunda önünüzdeki engellerin aşılması için yapılan işler. Sevgili arkadaşlar, sizden ricamız en az sorunlu bir ülkeyi size bırakmak için gayret eden devlet büyüklerinin sunmaya çalıştığı ailenizin de dişinden tırnağından artırıp sizinle paylaştığı bu kaynakları, bu imkanları için iyi kullanın ve verimli işlerle meşgul olun.”

‘ZAMAN GEÇERKEN KAYBOLMAZ, BİRİKTİRİR’

Konuşmasının sonunda üniversite gençliğine seslenen Ersoy, “Çok hızlı bir şekilde geleceğe koşarken göreceksiniz ki zaman geçerken kaybolmaz, biriktirir. İçine neyi koyarsanız onlar sizi geleceğe götürür. Yarının Türkiye’sinde karar verici mevkilerde sizler olacaksınız. Kendi iç dünyanızı muhafaza edin, okuyun, düşünün ve ülkenizin geleceğine sahip çıkın.” diyerek konuşmasını tamamladı.

REKTÖR TÜRKDOĞAN’DAN ANLAMLI HEDİYE

Programın sonunda Rektör Türkdoğan, Prof. Dr. Ersoy’a Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Murat Uçar tarafından mikro sanat tekniğiyle yapılan İstanbul’un fethi konulu minyatür işlemeli saat hediye etti. Program teşekkür belgesi takdimi ve hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Kaynak: ALKÜ BÜLTEN