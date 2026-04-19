Alanya’da sosyal dayanışmayı güçlendiren ve yerel üretimi destekleyen anlamlı bir etkinlik daha hayata geçirildi. “İkinci El & El Emeği Pazarı” adıyla düzenlenen organizasyon, özellikle kadınların kendi üretimlerini sergileyip doğrudan satış yapmasına imkân tanıdı. Etkinlik, hem ekonomik katkı sağlaması hem de kadın emeğini görünür kılması açısından dikkat çekti.

HACET MAHALLESİ’NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER

Etkinlik, Hacet Mahallesi’nde Antepya Cafe çevresinde kurulan stantlarla hayat buldu. Günün erken saatlerinden itibaren kurulan pazarda, ikinci el ürünlerin yanı sıra el işi tasarımlar, takılar, aksesuarlar ve hediyelik eşyalar sergilendi. Renkli görüntülere sahne olan alanda, her bir ürünün arkasında ayrı bir emek ve hikâye yer aldı.

KADINLAR İÇİN EKONOMİK KATKI

Organizasyonun temel hedeflerinden biri, kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek oldu. Evde üretim yapan kadınlar, bu tür etkinlikler sayesinde ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu. Katılımcılar, hem gelir elde etti hem de kendi üretimlerini tanıtma imkânı yakaladı.

SOSYAL DAYANIŞMA VURGUSU

“Kadınların elleriyle dokunan güzellikler” sloganıyla düzenlenen etkinlik, yalnızca alışveriş yapılan bir pazar olmanın ötesine geçti. Aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendiren, üretimi teşvik eden ve sosyal dayanışmayı artıran bir buluşma noktası haline geldi.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Alanyalı vatandaşlar gün boyunca pazara yoğun ilgi gösterdi. El emeği ürünlere ilgi duyan ziyaretçiler, hem alışveriş yaptı hem de üretici kadınlarla birebir iletişim kurdu. Bu durum, yerel üretici ile tüketici arasında doğrudan bağ kurulmasını sağladı.

Etkinliğin ilerleyen dönemlerde de düzenlenmesi yönünde beklenti oluşurken, benzer organizasyonların Alanya’da yerel ekonomiye katkı sağlamaya devam etmesi bekleniyor.