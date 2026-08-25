Manavgat’ta bir otelin personel lojmanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, dün akşam saatlerinde Sorgun Mahallesi 8096 Sokak’ta bulunan otelin personel lojmanında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarın ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekipler bölgeye sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler alevlere müdahale ederek yangının lojmanın diğer bölümlerine yayılmasının önüne geçti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Söndürme çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangının nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme başlatıldı. Bu tür olaylarda itfaiye ekiplerinin yangının başladığı bölüm, elektrik tesisatı, yanıcı malzemeler ve diğer olası kaynaklar üzerinde yaptığı incelemeler, çıkış nedeninin tespit edilmesinde önem taşıyor. İncelemenin sonucuna göre olayla ilgili gerekli resmi işlemler yürütülüyor.

112 İHBARLARI EKİPLERE İLETİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının görev ve çalışma esaslarına göre 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ulaşan yangın ihbarları değerlendirilerek uygun ekipler olay yerine sevk ediliyor. Müdahalenin ardından olayla ilgili raporlama işlemleri de gerçekleştiriliyor. Yangınlarda erken ihbar, özellikle konaklama ve toplu yaşam alanlarında alevlerin çevredeki bölümlere yayılmasının önlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

PERSONEL LOJMANLARINDA YANGIN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ

Otellerin yoğun olarak faaliyet gösterdiği Manavgat ve çevresinde personel lojmanları da turizm sektörünün önemli barınma alanları arasında bulunuyor. Çok sayıda kişinin aynı yapıyı kullandığı lojmanlarda elektrik tesisatının düzenli kontrolü, kaçış yollarının açık tutulması, yangın söndürme ekipmanlarının erişilebilir durumda olması ve çalışanların acil durumlarda nasıl hareket edeceğini bilmesi olası yangınlarda riski azaltan temel önlemler arasında yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi de işletmelere yönelik yangın güvenliği eğitimi ve itfaiye uygunluk raporu süreçleri yürütüyor. İşyeri yangın güvenliği denetimlerinde yapıların ilgili yangın mevzuatı kapsamında incelenmesi ve gerekli şartların sağlanıp sağlanmadığının değerlendirilmesi amaçlanıyor.

MANAVGAT’TA BENZER LOJMAN YANGINLARI YAŞANDI

Manavgat’ta daha önce de otel ve işletmeler tarafından personel lojmanı olarak kullanılan yapılarda yangınlar meydana geldi. Side’de bir otele ait lojmanda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, başka bir olayda personel lojmanı olarak kullanılan dairede çıkan yangın çevredeki bölümlere sıçramadan kontrol altına alınmıştı. Bu olaylar, turizm bölgelerindeki personel konaklama alanlarında yangın önleme tedbirlerinin ve düzenli kontrollerin önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İLK DAKİKALAR KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Yangın güvenliğinde alevlere bilinçsiz şekilde müdahale etmek yerine öncelikle insanların güvenli alana çıkması ve 112’ye doğru adres bilgisiyle ihbarda bulunulması gerekiyor. Özellikle dumanın yoğunlaştığı kapalı alanlarda tahliye yollarının kullanılabilir durumda tutulması, yangın kapılarının ve çıkışların engellenmemesi hayati önem taşıyor. Sorgun Mahallesi’ndeki lojman yangınının kesin çıkış nedeninin ise yürütülen incelemenin ardından netlik kazanması bekleniyor.