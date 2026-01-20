Antalya ve çevresinde ulaşım haritası şantiyeye döndü. Karayolları Genel Müdürlüğü, 20 Ocak 2026 tarihli son yol durumu raporunda, Alanya’yı doğrudan etkileyen kritik güzergahlarda "kontrollü geçiş" alarmı verdi. Özellikle Antalya-Alanya hattını kullananlar ve şehirlerarası yolculuğa çıkacaklar için sabır testi başlıyor. Toplamda 7 ilçede 10 farklı noktada süren çalışmalar nedeniyle trafik akışında aksamalar yaşanması bekleniyor.

MANAVGAT-ALANYA TÜNELLERİNDE BAKIM ALARMI

Alanya’nın batı girişindeki en kritik geçiş noktaları olan tünellerde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Manavgat-Alanya yolunun 38 ile 43. kilometreleri arasında bulunan Devren, Ilıksu-Ulaş ve Çandırtepe tünellerinde bakım ve onarım işlemleri start aldı. 17 Kasım 2025’te başlayan süreç, 30 Ocak 2026 tarihine kadar devam edecek. Özellikle sabah 09:00 ile gece 23:00 saatleri arasında bu tünelleri kullanacak sürücülerin kontrollü geçiş nedeniyle oluşabilecek yoğunluğa karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

KOCAYATAK KAVŞAĞI’NDA HIZINIZI DÜŞÜRÜN

Antalya-Alanya duble yolunun en işlek noktalarından biri olan Kocayatak Kavşağı’nda da ekipler sahada. Yolun 0-2. kilometreleri arasında 5 Ocak 2026 tarihinden bu yana devam eden yapım çalışmaları nedeniyle şeritler daralmış durumda. Bu bölgede ulaşım kontrollü sağlanırken, sürücülerin işaretçilere uyması hayati önem taşıyor.

KONYA VE YAYLA YOLLARINDA ŞANTİYE GÖRÜNÜMÜ

Çalışmalar sadece sahil bandıyla sınırlı kalmadı. Alanya’nın iç bölgelerle ve Konya ile bağlantısını sağlayan yollarda da iş makineleri çalışıyor. Alanya-Hadim-Taşkent yolunun 36-39. kilometreleri arasında yapım çalışmaları sürerken, Alanya’nın Konya’ya açılan kapısı Seydişehir-Akseki yolunun 22-24. kilometrelerinde de ulaşım kontrollü veriliyor.

HEYELAN VE ÇATLAK TEHLİKESİNE DİKKAT

Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü, Antalya genelindeki diğer riskli noktaları da tek tek açıkladı. Kumluca-Kemer yolunda heyelan nedeniyle ulaşım tek şeride düşerken, aynı güzergahın 25-26. kilometrelerinde yolda oturma ve çatlaklar meydana geldiği bildirildi. Ayrıca Burdur-Antalya, Kaş-Sinekçibeli-Elmalı ve Seydikemer-Kaş yollarında da bakım çalışmaları nedeniyle sürücülerin azami dikkat göstermesi istendi.