Alanya ekonomisinin belkemiği olan esnaf ve sanatkârlar, meslek odalarının yeni başkanını belirlemek üzere Atatürk Spor Salonu’na akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayan hareketlilik, ilçede tansiyonu ve heyecanı zirveye taşıdı. Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası’nın (ALESO) geleceğini şekillendirecek olan bu kritik oylamada, toplam 5 bin 483 üye sandık başına giderek iradesini beyan ediyor.

SANDIKLARDA ÜÇ RENK YARIŞIYOR

Başkanlık koltuğu için kıyasıya bir rekabetin yaşandığı genel kurulda, üç güçlü aday farklı renklerle sahaya indi. Fatih Nizam "Mavi", Duran Şimşek "Kırmızı", Ali İhsan Özdemir ise "Turuncu" listeyle üyelerin karşısına çıktı. Seçimin kaderini belirleyecek olan ve merakla beklenen yönetim ile denetim kurulu listeleri ise oy verme işlemiyle birlikte netlik kazandı.

ALİ İHSAN ÖZDEMİR’İN A TAKIMI (TURUNCU LİSTE)

Turuncu liste ile yarışa giren Ali İhsan Özdemir’in, seçimi kazanması halinde birlikte çalışacağı kurmay kadrosu şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Osman Aksoy, Adem Şanlı, Mustafa Yılmaz, Aziz Çoban, Ali Mecek, Süleyman Yurttaş, Bayram Arslan, Alirıza Aykaç, Velat Ağaçhanlı ve Süleyman Hastürk.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Yasin Akça, Hüseyin Yılmaz, Mustafa Sucu, Özlem Uysal, Gülden Hatunoğlu, Aydın Yıldırım, Mehmet Şirin Arslan, Selman Sütpak, Süleyman Tirik, Ayşe Yetkin ve Hasan Gökçe.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Derya Güray, Emin Ateş ve Mehmet Demir.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ogün Kılıçdoğan, Elif Şahin ve Mustafa Efe Çağlar.

DURAN ŞİMŞEK’İN KADROSU (KIRMIZI LİSTE)

Kırmızı listenin adayı Duran Şimşek’in sandıktaki yol arkadaşları ve yönetim şeması şu şekilde belirlendi:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Harun Uysal, Tahir Belen, Şenol Boğatekin, Nuri Çelik, Cumali Yiğitbay, Nuri Besili, Necmettin Kısa, Yılmaz Akdağ, Salih Kurt ve Emrah Sevilgen.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ahmet Akay, Yunus Uysal, Hasan Karadaş, Ali Özmetin, Barış Karaaslan, Tuba Akarca, Emre Kiraz, İlyas Ünver, Mustafa Aydoğan, Ali İhsan Sulutaş ve Duran Okur.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Meral Özmen Soykök, Sabir Çetin ve Ali Göçmen.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Mehmet Fatih Akıllı, Mustafa Tuncer ve Özge Uysal.

FATİH NİZAM’IN EKİBİ (MAVİ LİSTE)

Mavi liste ile seçime giren Fatih Nizam’ın yönetim listesi ise şu şekilde şekillendi:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri: Mehmet Şanlı, Mesut Mercan, Nazan Dalkılıç, Gülsüm Ünlüoğlu, Adil Köluş, Hasan Karadayı, Mehmet Akdağ, Mehmet Er, Serhat Çiçek ve Mehmet Kiraz.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Faruk Guzyaka, Erdal Gündoğan, Murat Nehirtaş, Kerim Özçelik, Erdoğan Tavlı, Merve Şafak Bedan, Soner Uğurkutu, Hamit Öğütçü, İbrahim Emre Çekici, Emirhan Eroğlu ve Semih Ünlüoğlu.

Denetim Kurulu Asil Üyeleri: Emre Apaydın, Nejla Köroğlu ve Hakan Er.

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri: Burak Can Yıldırım, Zafer Kileci ve Hasan Can Özdal.