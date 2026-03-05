ALANYA’DA tropikal meyve üretimi hızla artarken, üreticilerin ürünlerini uluslararası pazarda hak ettiği değeri görebilmesi için önemli bir adım atıldı. Tropikal Meyve Üreticileri Birliği, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) desteğiyle Global G.A.P. ve İyi Tarım Uygulamaları programını başlattı. Program, üreticilerin hem ürün kalitesini artırmayı hem de sürdürülebilir ve güvenli tarım uygulamalarını hayata geçirmelerini sağlayacak.

‘ULUSLARARASI PAZAR İÇİN ALANYA’DA SERTİFİKALI ÜRETİM BAŞLIYOR’

Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı Ali Hüdoğlu, program kapsamında üreticilerin uluslararası standartlarda eğitim alacağını ve sertifikalandırılacağını söyledi. Programın ilk etapta 25 üreticiyi kapsayacağını ve 3-4 aylık bir eğitim sürecinin ardından sertifikaların verileceğini belirten Hüdoğlu, sertifikanın özellikle Avrupa Birliği ve diğer birçok ülke için büyük önem taşıdığını vurguladı. Hüdoğlu, "Tropikal Meyve Üreticileri Birliği olarak, üreticilerimizin ürünlerinin daha iyi değerlenmesi ve pazarlanabilmesi amacıyla Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Global G.A.P. ve İyi Tarım Uygulamaları programı başlatıyoruz. Program çerçevesinde ilk etapta 25 üreticimizi eğiteceğiz. 3-4 aylık eğitim ve uygulama sürecinin ardından üreticilerimize sertifikaları verilecek. Bu sertifika, ürünlerimizin özellikle uluslararası pazarda hak ettiği değeri görmesi için çok önemli. Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke bu sertifikayı talep ediyor. Birlik olarak, üreticilerimizin Global G.A.P. sertifikası ve iyi tarım uygulamaları programı kapsamında yetişmelerini sağlayacağız. Böylece üreticilerimiz ürün kalitesi ve pazarlama konusunda herhangi bir sorun yaşamayacak. Sıkça gündeme gelen pestisit ve kalıntı gibi sorunların önüne geçeceğiz. Üreticilerimizi bilinçlendirerek, daha sağlıklı ve kaliteli üretim yapmalarını sağlayacağız. Programın sonunda ziraat mühendislerimiz ve ilçe yetkililerimiz bahçeleri ziyaret ederek numune alacak ve analizlerini yapacak. Böylece tüketicilerimiz sağlıklı ürünlere ulaşacak, üreticilerimiz ise uluslararası pazarlarda güçlü bir şekilde rekabet edebilecek. Bireysel üreticiler bazen 'Ürünümde pestisit yok' veya 'Kalıntı yok' dese de bu çoğu zaman belgelenmemiş kalıyor. Birlik çatısı altında tüm üreticilerimizi doğru ve bilinçli üretim konusunda eğiterek bu konuların önüne geçiyoruz. Tropikal meyve üretimi son 20 yılda ülkemizde hızla yayıldı, ancak üreticilerimiz çoğu zaman yalnız hissetti. Damak tadı ve yeni lezzetlere alışma süreci nedeniyle bireysel mücadeleler sınırlı kaldı. Şimdi birlik olarak hem ülke içinde hem de uluslararası pazarlarda ürünlerimizi sağlıklı bir şekilde sunmak için güçlü bir adım atıyoruz. Bir sonraki aşamada yeşil dönüşüm, dijital tarım ve dijital pazarlama konularını da programa dahil edeceğiz. Bu sayede üreticilerimiz hem güvenli hem de kazançlı bir süreç yaşayacak. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ile protokolümüzü imzaladık ve önümüzdeki haftadan itibaren 25 üreticimizle süreci başlatıyoruz. İlk olarak toplu eğitimler ve seminerler verilecek, ardından bahçelerde uygulamalı eğitimler yapılacak. Eğitim süreci yaklaşık 3-4 ay sürecek" dedi.

‘HER AŞAMADA PROJEYE DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ’

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Alanya Temsilcisi (BAKA) Oğuzhan Ataman ise Dünya Bankası tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sağlanan kredi kapsamında uygulamaya alınan SoGreen Programı ile bölgedeki mikro işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerine fon aktarıldığını belirtti. Ataman, “Dünya Bankası tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sağlanan kredi kapsamında SoGreen Programı ilan edildi ve uygulanmaya başlandı. Bu program çerçevesinde ajanslara belirli bir fon ve hibe aktarımı yapıldı. Biz de bu tutarı, bölgedeki mikro işletmeler, kooperatifler ve üretici birliklerini desteklemek amacıyla, Yeşil Ekonomiye Kapsayıcı Geçiş Programı kapsamında dağıtmaya başladık. Bölgemizden toplam 12 proje destek aldı; Alanya’dan ise 2 proje hibe almaya hak kazandı. Bunlardan biri de Tropikal Meyve Üreticileri Birliği’nin gerçekleştireceği faaliyetleri kapsıyor. Proje, özellikle yeşil ekonomi, iyi tarım uygulamaları ve döngüsel ekonomi kavramlarını destekleyen önemli bir dayanak oluşturuyor. Bu aşamada, projenin uygun görüldüğünü ve uygulama sürecinde de destek vermeye devam edeceğimizi belirtmek isteriz” ifadelerini kullandı. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi