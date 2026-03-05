DÜNYANIN en önemli turizm buluşmalarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı’nda temaslarda bulunan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, küresel ölçekte yaşanan gelişmelere rağmen Alanya turizminin güçlü bir sezon beklentisi içinde olduğunu söyledi. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise fuarda gerçekleştirilen görüşmelerde özellikle Almanya ve İskandinav pazarlarında Alanya’ya yönelik rezervasyonların Türkiye ortalamasının üzerinde arttığının görüldüğünü belirtti.

‘ALANYA’DA ARTIŞ TÜRKİYE ORTALAMASININ ÜZERİNDE’

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Birkaç gün öncesinde İran, İsrail ve Amerika arasında bir savaş başladı. Biz bunun etkisini burada turizm açısından negatif yönde görebileceğimizi düşünüyorduk. Ancak aldığımız veriler ve yaptığımız toplantılar sonucunda, en azından şimdilik çok fazla etkilenmeyecek gibi göründüğünü gördüm. Görüştüğümüz tüm tur operatörlerinde Türkiye genelinde bir miktar artış var. Ancak beni sevindiren nokta, Alanya özelinde bu artışların daha yüksek olması. Örneğin Almanya pazarında Türkiye genelindeki artış yüzde 10 civarında görünürken, aynı ülkenin Alanya’daki artışı yüzde 18 seviyesinde. Geçen yıldan bu yana özellikle üzerinde çok durduğumuz kuzey ülkelerindeki talep artışı da çift haneli rakamlarla devam ediyor. Hatta bazı pazarlarda yüzde 40’a varan artışlar gördük. Tur operatörlerinin en çok önem verdiği konu ise gelen turistlerin kente olan sadakatinin sağlanması. Bunu başarabilirseniz, o insanlar gelecek sene ve sonraki yıllarda tekrar tekrar gelmeye devam ederler. Sabahın sekizinde gelip akşam beş – beş buçuğa kadar çalışan arkadaşlarımız var. Hepsinin alınlarından öperim. Gerçekten büyük emek verdiler. Onlara da buradan teşekkür etmek istiyorum. Seninle birlikte başkanım her şey çok güzel olacak. Herkesin emeğine sağlık” ifadelerini kullandı.

‘PAZARLARDA ARTIŞ SÖZ KONUSU’

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkanı Abdurrahman Açıkalın ise, “Burada şehrimizi tanıtmak için olması gerektiği gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açıkçası benim bazı korkularım vardı. Dubai, Abu Dabi ve benzeri bölgelerin bombalanıyor olması bizi de etkileyebilir diye düşünüyordum. Ancak çok şükür şu ana kadar böyle bir olumsuzluk yaşanmadı. Şu anda yüzde 5 – 7 civarında rezervasyon iptalleri söz konusu. Özellikle İskandinav ülkelerinden. Ancak bundan iki hafta önce arkadaşlarımız Danimarka’dan oldukça güzel haberler getirmişlerdi. Danimarka pazarının yaklaşık yüzde 35 arttığını öğrendik. İsveç pazarı da buna paralel bir artış gösteriyor. Burada yapılan görüşmelerde bu verilerin teyit edilmesi gerçekten çok hoşuma gitti. Çünkü bu durum şehrimiz için son derece önemli. Bugünlerde Alanya’da halkımızın özveriyle katlandığı büyük bir yol yapım çalışması var. Biraz önce de bu konuyla ilgili bir görüşmeden çıktık. Turizm sektörünün dünya devlerinden birinin CEO’sunun değerlendirmesi ise şöyleydi: Bir destinasyon için en önemli unsur, şehre ve otellere yapılan yatırımlar ile turist sadakatinin sağlanmasıdır. Bu bizim için çok önemli bir mesajdı. Evet, şu an yol yapım çalışmaları nedeniyle şehirde zaman zaman sıkıntılar yaşanabiliyor. Ancak görüldüğü üzere dünya turizminin büyük aktörleri de aynı noktaya dikkat çekiyor. Önce şehrin düzenli ve güçlü bir yapıya kavuşması gerekiyor” dedi.



Kaynak: Haber Merkezi