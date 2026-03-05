KİRLİLİKTEN ESER KALMADI

​İlçede etkili olan sağanak yağışlar sonrası dağlardan ve akarsulardan sürüklenen molozlar, ağaç dalları ve evsel atıklar; özellikle Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak bölgelerindeki sahilleri adeta istila etmişti. Kıyı şeridinin atıklarla dolması üzerine bölge sakinleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi plajların temizlenmesi için yetkililere çağrıda bulunmuştu.

​Vatandaşların bu çağrısına kayıtsız kalmayan Alanya Belediyesi, temizlik seferberliği başlattı. Belediye ekiplerinin jet hızıyla sahaya inmesiyle birlikte: ​Kıyıya vuran dev ağaç dalları ve molozlar iş makineleriyle kaldırıldı. ​Kumsal üzerindeki küçük atıklar ve evsel çöpler titizlikle toplandı. ​Sahil şeridi, bayram tatili için gelecek misafirler ve yerel halk için pırıl pırıl hale getirildi. Yapılan hummalı çalışmadan büyük memnuniyet duyan bölge halkı, taleplerine anında yanıt veren belediye yönetimine teşekkür etti. Vatandaşlar, "Sesimize kulak verilmesi ve bayram öncesi sahillerimizin eski güzelliğine kavuşması bizleri çok mutlu etti" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.