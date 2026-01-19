ALANYA Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, meteoroloji ve ilçe tarım müdürlüğüyle yapılan değerlendirmelere göre sahil kesimlerinde hava sıcaklığının bu gece 6 derece civarına düşmesinin beklendiğini, ancak 250-300 rakımlı bölgelerde riskin daha yüksek olduğunu ifade etti. Özellikle batı bölgesinde Tostak, Soğukpınar, Emişbeleni üst kesimleri, Kayabaşı ve Hacıkerimler gibi üretim alanlarında; doğu mahallelerinde ise İmamlı’nın üst kısımları, Özvadi ve Demirtaş’ın üst mahallelerinde gece ilerleyen saatlerde sıcaklığın düşebileceğini söyledi. Dün gece de benzer hava koşullarının yaşandığını hatırlatan Göktepe, “Üreticilerimizin bu doğrultuda gerekli önlemleri almasını rica ediyoruz. Özellikle sobaların hazır bulundurulması, örtü altı sebze üretimi yapılan alanlarda etek naylonlarının hazırlanması ve gerekli yerlerde tüllerin çekilmesi büyük önem taşıyor. Bu geceyi de dikkatle takip ederek, üretim alanlarımızın zarar görmeden atlatılmasını temenni ediyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi