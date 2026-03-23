Altındaki düşüş nedeniyle kuyumcuların önünde oluşan yoğunluğu haberleştirmek için görüntü çekmek amacıyla bir kuyumcu dükkanının önünde giden Yağız Ekmen, iş yeri sahibi K.Y. tarafından darbedildi. Ekmen’in kamerasındaki görüntüler de kuyumcu K.Y. ve yanındaki kişi tarafından silindi. Yağız Ekmen, K.Y.’den şikayetçi oldu. K.Y., polis ve diğer gazeteciler olay yerine gelince kaçtı. Polisin çalışmasıyla K.Y. ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

'ÖNCE BOYNUMA SONRA YÜZÜME YUMRUK ATTI'

Darbedilen gazeteci Ekmen yaşananları anlatarak, “Ben dışarıdan görüntü alırken, içeriden 2 şahıs çıktı ve ‘Sen bizim ekmeğimizle mi oynuyorsun?’ dedi. Şahıslardan biri önce boynuma, sonra da yüzüme yumruk attı. Sonra elimdeki kameradan zorla bana görüntüleri sildirdiler. Ben de ne olduğunu anlayamadım. Kalabalık olduğu için orayı çekiyordum. Böyle bir olay başıma geldi” dedi.