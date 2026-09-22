Alanya’da turizm sezonunun sonbahar aylarına uzamasına rağmen konaklama sektörünün büyük bölümü kış döneminde faaliyetlerine ara vermeye hazırlanıyor. Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Cem Özcan’ın verdiği bilgiye göre kentteki otellerin yaklaşık yüzde 80’i kasım ayının ortalarında sezonu tamamlayarak yeni dönem hazırlıklarına geçecek.

SEZON SONBAHARA DOĞRU UZADI

Özcan, son yıllarda mevsim koşullarındaki değişimin Alanya’daki turizm takvimine de yansıdığını belirtti. Yaz ağırlıklı faaliyet gösteren tesislerin çalışma dönemi sonbahara doğru kayarken işletmeler de kapanış ve yeni sezon hazırlıklarını buna göre planlıyor.

ALTİD'in ağustos ayında yaptığı değerlendirmede de Alanya’da ekim dönemindeki turizm hareketliliğinin birçok tesiste kasım sonuna kadar devam etmesinin beklendiği belirtilmişti. Sezonun daha geniş bir döneme yayılması, kentte turizmin yalnızca yaz aylarına bağlı kalmaması açısından sektörün üzerinde durduğu başlıklardan biri olmayı sürdürüyor.

12 AY AÇIK KALANLARIN ORANI YÜZDE 11

Alanya’nın uzun süredir tartıştığı 12 ay turizm hedefinde ise sezonun uzaması ile yıl boyunca faaliyet göstermek arasında önemli bir fark bulunuyor. Özcan’ın paylaştığı verilere göre kentte 12 ay açık kalan otellerin oranı yüzde 11 seviyesinde. Buna karşılık tesislerin yaklaşık yüzde 80’inin kasım ortasında kapanması bekleniyor.

Bu tablo, sonbahar dönemindeki hareketliliğin uzamasına karşın kış aylarında konaklama sektörünün önemli bölümünün sezonluk çalışma düzenini sürdürdüğünü ortaya koyuyor.

160 BİN YATAKLIK TURİZM KAPASİTESİ

Alanya'nın kış dönemindeki tesis sayısı, ilçenin sahip olduğu büyük konaklama kapasitesi nedeniyle ayrı önem taşıyor. ALTİD Başkanı Cem Özcan, temmuz ayında düzenlenen Turizm Değerlendirme Paneli'nde ilçede yaklaşık 540 konaklama tesisi ve 160 bin yatak bulunduğunu açıklamıştı. Verilere göre Alanya, Antalya bölgesindeki konaklama tesislerinin yüzde 20'sinden fazlasını, yatak kapasitesinin ise yaklaşık dörtte birini barındırıyor.

HEDEF TURİZMİ YILIN TAMAMINA YAYMAK

ALTİD daha önce yaptığı değerlendirmelerde sezonun uzatılmasının yanı sıra Alanya'nın tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin turizme daha fazla dahil edilmesi gerektiğini vurgulamıştı. Deniz, kum ve güneş ağırlıklı yapının farklı turizm türleriyle desteklenmesi, kış dönemindeki ziyaretçi hareketliliğinin artırılması açısından sektörün gündemindeki konular arasında bulunuyor.

Kasım ortasında beklenen kapanışların ardından sezonluk çalışan tesisler bakım, yenileme ve yeni sezon hazırlıklarına yönelecek. Yıl boyunca açık kalacak yüzde 11'lik kesim ise Alanya'nın kış dönemindeki konaklama kapasitesini oluşturmaya devam edecek.