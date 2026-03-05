Türkiye genelinde olduğu gibi, gayrimenkul ve kira pazarının en hareketli olduğu Alanya'da da on binlerce mülk sahibini yakından ilgilendiren kritik süreç resmen başladı. 2025 yılına ait kira gelirleri için vergi beyannamesi verme dönemi 1 Mart itibarıyla start aldı. Mükelleflerin, ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamak adına 31 Mart akşamına kadar hem beyannamelerini sunmaları hem de ilk taksit ödemelerini gerçekleştirmeleri şart.

MUAFİYET SINIRI 47 BİN LİRA OLARAK BELİRLENDİ

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) yayınladığı takvime göre, geçtiğimiz yıl elde edilen gelirler üzerinden işlem yapılacak. Konut kira geliri 2025 yılı toplamında 47 bin TL’nin altında kalan mülk sahipleri bu süreçten muaf tutulacak. Ancak geliri bu kritik eşiği aşanların vakit kaybetmeden beyanname vermesi zorunlu. Stopaj kesintisi yapılan iş yerlerindeki kira gelirlerinde ise beyan sınırı 330 bin TL olarak uygulanacak. Verilen yasal süre zarfında beyanname vermeyen veya gelirini eksik bildirenler, 47 bin liralık istisna hakkını tamamen kaybederek vergi ziyaı cezası ve gecikme faizi şokuyla yüzleşecek.

340 BİN LİRA KAZANAN NE KADAR ÖDEYECEK?

Vergi hesaplamasında 'götürü gider' yöntemini seçen bir ev sahibinin ödeyeceği tutar netleşti. Örnek bir hesaplamayla; 2025'te toplam 340 bin TL konut kira geliri elde eden bir mükellef, öncelikle 47 bin TL'lik istisnadan faydalanacak. Kalan 293 bin TL üzerinden yüzde 15'lik (43 bin 950 TL) götürü gider düşülecek. Ortaya çıkan 249 bin 50 TL'lik vergiye tabi matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisi ise 41 bin 910 TL olacak. Tahakkuk eden bu vergi tutarı, ilki 31 Mart'ta, ikincisi ise 31 Temmuz'da olmak üzere iki eşit taksitte ödenebilecek.

DİJİTAL SİSTEMDEN SANİYELER İÇİNDE ONAY

Özellikle Alanya gibi yabancı yatırımcının ve gurbetçinin yoğun olduğu bölgelerde dijital kolaylıklar da ön plana çıkıyor. Mülk sahipleri, vergi dairesine gitmek yerine Dijital Vergi Dairesi veya GİB'in "Hazır Beyanname Sistemi" üzerinden işlemlerini hızla tamamlayabiliyor. Geliştirilen sistem, tapu ve banka verilerini otomatik olarak ekrana yansıtarak hata riskini en aza indiriyor.

HİSSELİ TAPULAR VE GURBETÇİLER DİKKAT

Emlak sahiplerinin atlamaması gereken bazı istisnai kurallar da bulunuyor. Evin boş kaldığı aylar varsa, bu durumun mutlaka fatura veya muhtarlık kaydıyla belgelenmesi şart koşuluyor. Hisseli tapuya sahip olan taşınmazlarda ise her ortağın kendi payına düşen kira gelirini ayrı ayrı beyan etmesi gerekiyor. Ayrıca, Türkiye'den kira geliri elde eden yurt dışındaki vatandaşların da "dar mükellef" kapsamında beyanname verme zorunluluğu bulunurken, gerekli e-Devlet şifreleri dış temsilciliklerden temin edilebiliyor.