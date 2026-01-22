OLAYIN BAŞLANGICI

Sema Bozoklar, 21 Mayıs 2021’de Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Düşük kilolu doğan bebek, yenidoğan servisinde kuvöze alındı.

26 Mayıs 2021’de, hemşire Hazel Dırık B., 5 günlük Deniz Esin’den kan almak isterken bebeğe şiddet uyguladı. Olay, 31 Mayıs’ta damar yolu açılmak istenirken bebeğin sol bacağında şişlik ve hareketsizlik fark edilmesi üzerine ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERALARI HER ŞEYİ KAYDETTİ

Hastane yönetimi tarafından incelenen güvenlik kameraları, bebeğin hemşire şiddetine maruz kaldığını net şekilde ortaya koydu. Görüntülerde:

Kan alma işleminin 14 dakika sürdüğü ,

Hemşirenin ağlayan bebeğin başına vurduğu ,

Bebeğin bacağını sıkarak zorladığı ,

Müdahaleden sonra bebeğin bir anda durağanlaştığı ve sol bacağını hareket ettiremediği görüldü.

Bilirkişi değerlendirmelerinde, bebeğin bacağının bu müdahale sırasında kırıldığı tespit edildi.

AİLEDEN 3 YIL BOYUNCA GİZLENDİ

Hastane yönetimi, Deniz Esin’i özel bir hastaneye sevk etti, ancak anne-babaya yaşanan şiddetle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Aileye yalnızca çocuklarının serebral palsi, epilepsi ve bedensel engelli olduğu söylendi.

Hastane, olayı kendi içinde yürüttüğü idari soruşturmayla kapattı; hemşire Hazel Dırık B.’nin işine son verildi. Ancak aileye herhangi bir bildirim yapılmadı.

GERÇEK E-DEVLET MESAJIYLA ORTAYA ÇIKTI

Haziran 2024’te, hemşire Hazel Dırık B. hakkında “kasten yaralama” suçundan dava açıldı. Dava günü bilgisi, e-Devlet üzerinden aileye mesaj olarak gönderildi.

Mesajın anlamını araştıran aile, avukatları aracılığıyla kızlarının doğuştan değil, hemşire şiddeti sonucu engelli kaldığını öğrendi.

AVUKATTAN SERT TEPKİ

Ailenin avukatı Sait Bolat, olayın basit bir yaralama olmadığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Bu görüntüler 5 günlük bir bebeğe 14 dakika boyunca yapılan vahşeti ve işkenceyi gösteriyor. Sanık bebeğin başına vuruyor, bacağını kırıyor ve hiçbir doktora haber vermeden olay yerinden ayrılıyor. Buna rağmen ne gözaltı ne tutuklama yaşandı. Hemşire hâlâ özgür, ancak o bebek ömür boyu engelli kaldı. Bu dosya, adam öldürmeye teşebbüs kapsamındadır.”

YARGI SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Hemşire Hazel Dırık B. hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın yargılaması sürerken, olay sağlık sisteminde denetim ve şeffaflık tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.