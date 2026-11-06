Artan yaşam maliyetleri tüketicileri indirimli ürünlere yöneltirken, pazar ve market raflarındaki fiyatlandırma stratejileri her zaman göründüğü kadar avantajlı olmuyor. Posta'nın aktardığına göre, ambalaj oyunlarından sahte indirim oranlarına kadar pek çok detay alışveriş bütçelerini gizliden gizliye eritiyor. Ticaret Bakanlığı, bu tür yanıltıcı uygulamaların önüne geçmek için yasal düzenlemeleri ve tüketici haklarını yeniden gündeme getirdi.

1 AĞUSTOS DÜZENLEMESİ NE GETİRİYOR?

Bakanlığın 1 Ağustos 2026 tarihinde yürürlüğe koyduğu kurala göre, bir ürünün indirimli satıldığının iddia edilebilmesi için, kampanyadan önceki 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın referans alınması zorunlu kılındı. Bu hamleyle, fiyatı önce şişirip sonra yüksek oranlı indirim yapılmış gibi gösteren aldatıcı etiketlerin engellenmesi hedefleniyor.

GİZLİ ZAM VE BİRİM FİYAT TUZAĞI NASIL İŞLİYOR?

Raflarda en sık karşılaşılan yanıltıcı yöntemlerin başında gramaj düşürme taktiği geliyor. Ürünün fiyatı sabit tutulurken, örneğin 500 gramlık bir paketin 450 grama indirilmesi, tüketiciye yansıtılan gizli bir zam anlamına geliyor. Tüketicilerin ambalajın dış görünüşüne aldanmak yerine kilogram veya litre bazındaki birim fiyat etiketlerini mutlaka karşılaştırması gerekiyor. Ayrıca çoklu satılan paketlerin, ürünlerin tekil fiyatlarının toplamından daha pahalıya gelebildiği durumlar da sıklıkla görülüyor.

RAF VE KASA FİYATI FARKLARINDA HAKKINIZ NEDİR?

Alışverişin son aşamasında kasada farklı bir tutarla karşılaşmak yaygın bir sorun olmaya devam ediyor. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 54'üncü maddesi bu konuda net bir güvence sunuyor. Eğer ürünün raftaki etiketi ile kasadan geçen fiyatı arasında bir uyuşmazlık varsa, yasa gereği tüketici lehine olan düşük fiyatın uygulanması zorunlu tutuluyor.

Bunun yanı sıra, son kullanma tarihi yaklaşan ürünlerin indirim sepetlerine eklenmesi ve internet alışverişlerinde son aşamada ortaya çıkan gizli bedeller de bütçeyi etkiliyor. Herhangi bir haksız uygulamayla karşılaşan tüketicilerin, yasal yollara başvurabilmek için kasa fişini ve ürün etiketinin görüntüsünü mutlaka saklaması gerekiyor.