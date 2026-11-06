Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Alagöz Holding Iğdır FK, 6 Kasım 2026 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) resmi fikstürüne göre İstanbul'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak.

SARIYER-IĞDIR FK MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de haftanın öne çıkan karşılaşmalarından Sarıyer-Iğdır FK mücadelesi, 6 Kasım Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmaya İstanbul'daki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu ev sahipliği yapacak.

SARIYER VE IĞDIR FK'NIN LİGDEKİ DURUMU

Karşılaşma öncesinde SMS Grup Sarıyer, Trendyol 1. Lig'de 16 puanla 11. sırada bulunuyor. İstanbul temsilcisi, son lig maçında Vanspor FK'ye deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Sarıyer, kendi sahasında oynayacağı mücadelede yeniden galibiyetle tanışmayı hedefliyor.

Alagöz Holding Iğdır FK ise 27 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Iğdır temsilcisi, son lig karşılaşmasında Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekip, Sarıyer deplasmanından alacağı sonuçla üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

İKİ TAKIMIN SON KARŞILAŞMALARINDA NELER OLDU?

Sarıyer ile Iğdır FK arasında 11 Ocak 2026 tarihinde oynanan lig mücadelesini İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı. İki takımın 9 Ağustos 2025'teki karşılaşmasında ise Iğdır FK sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Bu sezonun ilk bölümünde farklı hedefler doğrultusunda mücadele eden iki ekip için İstanbul'daki karşılaşma, lig sıralamasını doğrudan etkileyecek sonuçlardan biri olacak.

IĞDIR FK SON MAÇINDA ANTALYASPOR İLE KARŞILAŞTI

Alagöz Holding Iğdır FK, Sarıyer deplasmanı öncesindeki son lig sınavını Antalya temsilcisi Antalyaspor karşısında verdi. 1 Kasım'da oynanan mücadele 1-1 eşitlikle tamamlandı. Iğdır ekibi, bu karşılaşmanın ardından hazırlıklarını Sarıyer maçı için sürdürdü.

SARIYER-IĞDIR FK MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonunun 2026-2027 sezonu resmi fikstüründe yer alan karşılaşma, İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.00 olarak belirlendi.