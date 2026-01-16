Alanya Belediye Meclisi Üyesi Ahmet Top’un kardeşi Levent Top, siyasi tercihini değiştirerek Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) istifa etti ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AK Parti) katıldı. Uzun süredir CHP içerisinde aktif rol aldığı bilinen Levent Top’un istifa kararının, CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir tarafından Mahmutlar CHP Temsilciliği’ne Cengiz Uğurkutu’nun atanmasına tepki olarak alındığı ifade edildi. CHP’den ayrılmasının ardından AK Parti’ye katılan Levent Top’un AK Parti rozetini, düzenlenen törende AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı bizzat taktı. Rozet takma törenine Mahmutlar siyasetinin tanınmış isimlerinden Ali Koç, Fatma Anılgan ve Mustafa Keşoğlu da katıldı.

