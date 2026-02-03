Uzmanlara göre Alanya’da doğrudan büyük bir fay yok ancak çevredeki diri faylar ilçeyi ciddi şekilde etkileyebilir.

Antalya’da gün içinde yaşanan depremler Alanya’da da tedirginlik yarattı. Özellikle sabah saatlerinde Kumluca açıklarında meydana gelen 3.0 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Türkiye genelinde düşük ve orta şiddette sarsıntılar gün boyu devam ederken, uzmanlar Akdeniz hattının dikkatle izlenmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

ALANYA’YI ÇEVRELEYEN FAYLAR RİSK OLUŞTURUYOR

Alanyalı Jeofizik Mühendisi İhsan Erman Kaptanoğlu, MTA’nın diri fay haritalarına dikkat çekerek Alanya’yı içine alan geniş bir bölgede deprem üretebilecek uzunlukta ve yapıda faylar bulunduğunu söyledi.

“Ülkemiz bir deprem ülkesi, Alanya’yı buradan ayrı tutamayız” diyen Kaptanoğlu, ilçenin kendi sınırları içinde büyük bir deprem üretecek aktif bir fay hattı olmadığını ancak çevredeki fay sistemlerinden ciddi şekilde etkilenebileceğini vurguladı.

Yani deprem doğrudan Alanya merkezli olmayabilir ama… Etkisi burada hissedilir.

HELEN YAYI VE KIBRIS YAYI ÖNE ÇIKIYOR

Kaptanoğlu’na göre Alanya’yı etkileyebilecek en önemli fay sistemleri, Yunanistan’dan başlayıp Fethiye Körfezi üzerinden Türkiye’ye uzanan Helen Yayı ile Doğu Anadolu’dan başlayarak Kıbrıs açıklarına uzanan Kıbrıs Yayı.

Bu iki büyük tektonik yapı, özellikle Akdeniz havzasında biriken enerjinin zaman zaman deprem olarak açığa çıkmasına neden oluyor.

4.5 VE ÜZERİ DEPREMLERDE ARTIŞ VAR

Son dönemde Antalya Havzası üzerinde 4.5 ve üzeri büyüklükte depremlerin sayısında artış yaşandığını belirten Kaptanoğlu, bu hareketliliğin tesadüf olarak görülmemesi gerektiğini söyledi.

Özellikle Ege Yayı’nın Akdeniz’e doğru hareketi nedeniyle bölgede oluşabilecek sismik boşlukların yakından takip edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Kısacası… Deprem konuşulacak bir ihtimal değil, yaşanabilecek bir gerçek olarak masada duruyor.