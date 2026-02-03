Antalya AK Parti Aksu İlçe Kadın Kolları Başkanı Aysel Adıgüzel İner, görevinden istifa ettiğini açıkladı. İner, kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.

YAZILI AÇIKLAMAYLA DUYURDU

Görevinden ayrıldığını yazılı bir açıklamayla duyuran İner, affını AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca ve AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Gülçin Özboz’dan isteyerek görevini bıraktığını ifade etti.

“BU GÖREVİ BÜYÜK BİR ONURLA YÜRÜTTÜM”

İner açıklamasında, Cumhurbaşkanı ve parti teşkilatına teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımıza sevgi, hürmet ve büyük bir onurla sürdürdüğüm bu yolda, beni bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımıza, İl Başkanımıza, İl Kadın Kolları Başkanımıza ve İlçe Başkanımıza sonsuz teşekkür ediyorum.”

YÖNETİM VE MAHALLE BAŞKANLARINA TEŞEKKÜR

Görev süresi boyunca birlikte çalıştığı kadın kolları yönetimi ve mahalle başkanlarını da unutmayan İner, ekip arkadaşlarına özel olarak teşekkür etti. “Benimle bu yolda canla başla, gece gündüz demeden yol yürüyen tüm kadın kolları yönetim kurulu üyelerime ve mahalle başkanlarıma teşekkür ederim” dedi.

Antalya’da parti teşkilatlarında yaşanan bu istifa, Aksu ilçesinde önümüzdeki dönemde yapılacak yeni görevlendirmeleri de gündeme taşıdı.