Avsallar Mahallesi’nde aşırı yağış sonrası bir apartmanın havuzu ve istinat duvarı çöktü. Olası risk nedeniyle 7 katlı binada yaşayan 8 aile tedbir amaçlı evlerinden çıkarıldı.

YAĞIŞ SONRASI ZEMİN DAYANAMADI

Alanya’nın Avsallar Mahallesi Akyusuf Sokak’ta bulunan bir apartmanda, pazar günü etkili olan sağanak yağışın ardından tehlikeli bir çökme meydana geldi. Apartman bahçesinde yer alan yüzme havuzu ve istinat duvarı, yağmurla birlikte yumuşayan toprak zeminin kayması sonucu büyük bir gürültüyle çöktü.

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Olayın hemen ardından çevrede paniğe neden olan çökmenin ardından bölgeye İncekum Jandarma, Alanya Belediyesi zabıta ve yapı denetim ekipleri sevk edildi. Ekipler, çöken alan çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak apartmanda inceleme başlattı.

7 KATLI BİNADA 8 AİLE TAHLİYE EDİLDİ

Yapılan ilk teknik değerlendirmede, çökmenin binanın taşıyıcı sistemini olumsuz etkileyebileceği ihtimali üzerinde duruldu. Bunun üzerine 7 katlı apartmanda yaşayan 8 ailenin tedbir amaçlı tahliye edilmesine karar verildi. Bina sakinleri güvenli alanlara yönlendirildi.

“ÖNCE HAVUZ, SONRA DUVAR AŞAĞI İNDİ”

Bina sakinlerinden Sedat Yılmaz, yaşananları şöyle anlattı: “Yoğun yağmurdan sonra önce havuz tarafında bir kayma oldu. Kısa süre sonra istinat duvarı büyük bir hızla aşağı indi. Eşyalarımı kurtarmak için kısa süreliğine tekrar eve girdim.” Bir anlık sessizlik… Sonra gürültü.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, apartmanın statik durumu ve çevrede yeni bir toprak kayması riski olup olmadığına ilişkin teknik incelemelerin sürdüğü öğrenildi. Belediye ekiplerinin, bölgedeki zemin yapısı ve güçlendirme ihtiyacına ilişkin detaylı bir rapor hazırlaması bekleniyor. Tahliye edilen ailelerin barınma süreci ise ilgili birimler tarafından koordine ediliyor.