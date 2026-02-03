Konaklı Mahallesi’nde yaşanan olayda, bunalıma girdiği belirtilen 36 yaşındaki bir kişi hastaneye kaldırıldı.

OLAY KONAKLI’DA YAŞANDI

Alanya’nın Konaklı Mahallesinde meydana gelen olayda, 36 yaşındaki L.A. isimli bir kişinin psikolojik sıkıntılar yaşadığı ve evinde kendisine zarar verdiği öğrenildi. Durumu fark eden ailesi, vakit kaybetmeden sağlık ekiplerine haber verdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan L.A.’nın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Yaşananlar aileyi ve yakın çevresini derinden etkiledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Sürecin, sağlık ekiplerinden gelecek rapor doğrultusunda netlik kazanacağı öğrenildi.