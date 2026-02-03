Edinilen bilgilere göre, bazı veliler konuyla ilgili olarak Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ve CİMER’e resmi şikâyet dilekçeleri sundu.

Şikâyet dilekçesinde yer alan iddialara göre, 2024–2025 Eğitim-Öğretim Yılı’nda 6. sınıfta öğrenim gören kızına ait matematik dersi ortak sınav notunun, branş öğretmeninin bilgisi dışında e-Okul sistemi üzerinden değiştirildiği öne sürüldü. İddiaya göre not değişikliği 6-8 Ocak 2025 tarihleri arasında yapıldı, öğretmenler durumu fark edince not bir gün sonra eski haline getirildi. Veliler, sistemdeki log kayıtlarının incelenmesi halinde işlemlerin netleşeceğini savundu.

Dilekçede yer alan bir diğer iddia ise ek ders ödemeleriyle ilgili. Okul müdürünün, özel eğitim sınıflarında maaş karşılığı girmesi gereken bazı derslere fiilen katılmadığı halde ek ders ücretlerini aldığı ileri sürüldü.

Velilerin başvurularında, okul içerisinde “bağış” adı altında para toplandığına dair iddialar da yer aldı. Buna göre, “kermes” ve “klima parası” gibi gerekçelerle velilerden 500 TL ile 2 bin TL arasında değişen tutarlarda ödeme talep edildiği, ödeme yapmayan bazı velilerin çocuklarının rencide edildiği öne sürüldü.

Şikâyet dilekçelerinde ayrıca, bazı öğrencilerin “yaramazlık” gerekçesiyle derslere alınmadığı ve okul idaresi önünde uzun süre ayakta bekletildiği, bunun bir disiplin uygulamasına dönüştüğü iddiaları da yer aldı. Bunun yanında, okul müdürünün mesai saatlerine uymadığı ve Bakanlık tarafından uygulanan ortak sınav süreçlerinin usule uygun yürütülmediği de ileri sürüldü.

Veliler, başvurularının ardından yetkili merciler tarafından inceleme başlatılmasını beklediklerini ifade etti. Çocuğu okulda öğrenim gören bir veli, “Çocuklarımızın adil, şeffaf ve sağlıklı bir eğitim ortamında yetişmesini istiyoruz. Kamu yararı adına bu sürecin takipçisi olacağız” dedi.

Öte yandan, iddialarla ilgili olarak okul yönetimi ve adı geçen okul müdürü tarafından şu ana kadar kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama bulunmuyor.