Yeni çevre yolu Mahmutlar Kavşağı’nda meydana gelen kazada ağır yaralıların olduğu bildirildi.

KAZA MAHMUTLAR KAVŞAĞI’NDA OLDU

Alanya yeni çevre yolu üzerindeki Mahmutlar Kavşağı’nda iki aracın kafa kafaya çarpışmasıyla trafik kazası meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük hasar oluştu.

AĞIR YARALILAR VAR

İlk bilgilere göre kazada ağır yaralılar bulunuyor. Yaralıların durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay yerinde kısa süreli panik yaşandı.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulanslarla hastanelere sevk edildikleri bildirildi. Bir anlık dikkatsizlik mi, hız mı… Henüz net değil.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Kaza nedeniyle Mahmutlar Kavşağı’nda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılmasının ardından yolun yeniden açılması bekleniyor.