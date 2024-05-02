Son Dakika! Alanya'da feci kaza: 1 ölü

Demirtaş Mahallesi Seki Mahallesi D400 karayolu sınırlarında, otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Kazada kadın feci şekilde can verdi.
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Demirtaş Mahallesi Seki Mahallesi D400 karayolunda bir kaza meydana geldi. Kazada yaya öldü.
Çorum Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.