Survivor'da kim elendi? 1 Mayıs büyük duellonun kaybedeni kim? Yunus Emre, Sercan, Yasin, Batuhan

Survivor'un heyecan dolu yeni bölümü için geri sayım başladı! 1 Mayıs Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan 101. bölümde, eleme potasındaki yıldız yarışmacılar zorlu bir düello oyununa çıkacaklar. Yasin, Batuhan, Yunus Emre ve Sercan, adadan ayrılmamak için kıyasıya mücadele edecekler. Kimin kazanacağı ve kimin Survivor'a veda edeceği ise izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. TV8'in 1 Mayıs 2024 tarihli Survivor bölümünde kim elendiğini öğrenmek için heyecan dorukta! 1 Mayıs 2024 Survivor kim elendi? İşte detaylar…

SURVİVOR’DA DÜELLO GECESİ: SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor hayranlarının merakla beklediği soru yanıt buldu! TV8'in sevilen yarışma programı Survivor All Star'ın son bölümünde düello heyecanı dorukta yaşandı. Yunus Emre-Sercan, Batuhan-Yasin mücadelesinde kazananlar belli olacak. Eleme potasındaki yarışmacılar arasında yapılan mücadelede, bir isim adaya veda etti.

SURVİVOR ADAYA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da veda eden ismin belli olmasıyla haberimiz güncellenecek. Takipte kalın!