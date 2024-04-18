Erzurum depremle sallandı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı kırsal Büyüktüy Mahallesinde saat 13.29'da deprem meydana geldi.

3 büyüklüğündeki sarsıntının derinliği 9.4 kilometre olarak ölçüldü. Meydana gelen depremle ilgili herhangi bir olumsuz durum bilgisi alınmadı.

Kaynak: Karar