Üniversiteli genç kızın itirafı o şehri ayağa kaldırdı! Cinsel yolla bulaşan hastalık salgını...

Karabük Üniversitesi (KBÜ)’de okumaya gelen Afrikalı göçmenler bir anda Türkiye gündemine oturdu. Instagram'da Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından oluşturulan bir itiraf sayfasında, Afrikalı bir göçmenle cinsel birliktelik yaşayan kız öğrenci cinsel yolla bulaşan hastalık kaptığını itiraf etti. İtirafın ardından sayfaya çok sayıda erkek ve kız öğrenci de benzer itiraflarda bulunmaya başlayınca Türkiye gündemi bir anda karıştı. Öğrencilerden kimisi HPV kimisi de HIV şüphesiyle hastaneye gittiğini belirtince itirafların ardı arkası kesilmedi. Bunun üzerine sayfa yöneticisi bir açıklama yapmak zorunda kalarak "Arkadaşlar malum konuyla ilgili itirafların ardı arkası kesilmiyor. Bu tür paylaşımlara devam etmiyorum fakat ciddi manada sürekli mesaj alıyorum. Herkes kendi aklıyla sağlığına dikkat etsin demekten başka yapabileceğim bir şey yok. İyi akşamlar." dedi.

Afrikalı göçmenlerle birliktelik yaşadıktan sonra hastalık bulaşan öğrencilerin itirafları şöyle: