Sosyal medya ve bazı internet sitelerinde hızla yayınlan ve vatandaşların büyük ilgisini çeken iddiaya göre İsmail Küçükkaya, Armağan Çağlayan'ın canlı yayınında ağzından kaçırdığı bir yatırım tavsiyesi nedeni ile gözeltına alındı.
OLAYIN ASLI NE?
Olayın aslı bu internet siteleri ve görselleri tamamen sahte ve yapay zeka tarafından hazırlanmış dolandırıcılık tuzaklarıdır.
Dolandırıcılık için iyi bir analiz ve çalışma yapıldığı ortada. Türk Doğa Yatırım ve CEO'su gibi bir çok detaya dikkat edilerek ince ince okuyucunun beynine girmeyi amaçlayan bu sitelere itibar edilmemesi ve kesinlikle para yatırılmaması gerektiğinin altı çizildi.
LİNKLERİ KONTROL EDİN
Örnekte gösterildiği üzere Hürriyet internet sitesi birebir kopyalanarak ciddiyet katılmaya çalışılmış. Oysa linki kontrol ettiğinizde sitenin Hürriyet ile bir ilgisi olmadığını göreceksiniz.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.