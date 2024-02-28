Alanya Kent Konseyi'nden Şahin'e 74 sayfalık rapor

Alanya'da yerel yönetimin ve kent sakinlerinin ortak aklını temsil eden Alanya Kent Konseyi, kentin geleceği ve çözüm odaklı işbirliği için önemli bir adım attı. İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin ve ekibi, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette Alanya Kent Konseyi tarafından 2024 Mahalli İdareler Seçimi öncesinde tarımdan, turizme, ulaşımdan imara kadar kentsel sorunlar ve çözüm önerilerini içeren 74 sayfalık Yerel Bilgilendirme Raporu Şahin'e sunuldu. Raporun, Şahin'in projeleriyle yüzde 80 oranında örtüştüğü görüldü. Ardından Şahin'le 2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi imzalandı.

ŞAHİN: KENT KONSEYİMİZ ALANYAMIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

İYİ Parti Alanya Belediye Başkanı Adayı Mehmet Şahin "Konsey tarafından hazırlanan '2024 Mahalli İdareler Seçimi Kentsel Sorunlar ve İşbirliği İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladık. Şehrimizin en dinamik oda, dernek ve kurumlarından oluşan Alanya Kent Konseyi'mizin görüşleri kentimizin ilerlemesi açısından çok çok önemlidir. Bizler de bu görüşleri önemsiyoruz. Sivil toplumla yol almak, Alanyamızın vizyonu, geleceği, hak ve hukuku açısından bizler için kıymetlidir. Bize sunulan rapor, Alanyamızın sorunlarının çözümlerine ve gelişimine ilişkin hazırladığımız projelerimizle de örtüşüyor. Hem bu rapor, hem de misafirperverlikleri için Kent Konseyi Başkanımız Sayın Nurhan Özcan ve Yürütme Kurulu üyelerine çok teşekkür ederim" dedi.

ÖZCAN: ALANYA'NIN ORTAK AKLIYIZ

Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ise "Ziyaretlerinden dolayı Belediye Başkan Adayı Sayın Mehmet Şahin’e teşekkür ederiz. Alanya’nın ortak aklı olarak kentin nabzını tutan bir çatı kuruluşuz. Ortak paydamız Alanya ilkesiyle tarafsız, uzlaşmacı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Bu iyi niyet sözleşmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 76. maddesine göre kurulan, 26313 Sayılı Kent Konseyleri Yönetmeliğine göre çalışmalarını sürdüren Alanya Kent Konseyi'nin 2024 Mahalli İdareler seçimi öncesinde hazırladığı yerel bilgilendirme raporuyla birlikte sunulan ve Alanya Belediye Başkan Adayı arasında sorumluluk, işbirliği ve toplumsal çözümlere olan bağlılığı vurgulayan bir belgedir. Alanya’da hazırlanmış olan en kapsamlı rapor özelliğini taşıyan Yerel Bilgilendirme Raporumuz Alanya’nın köklü sorunlarını ele alıp sorunlar ve çözüm önerileriyle birlikte kapsayıcı ve katılımcı bir modelle hazırlanmıştır" dedi.