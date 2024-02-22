Mehmet Şahin'den 'e-Alanya' müjdesi

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in seçim çalışmaları, son 2 yıldır olduğu gibi aralıksız olarak halkın içerisinde sürüyor.

Alanya'nın her köşesinde sevgi gösterileriyle desteklenen Şahin, Alanya şehir merkezinde Guzyaka Ticaret sahibi Ahmet Guzyaka ve çevre esnaflarının oluşturduğu coşkulu kalabalık tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Şahin, tek tek esnafların sorun ve taleplerini dinledi. Guzyaka, ziyarette Şahin'e çanta dükkanının bulunduğu gençlik yıllarına ait çerçeveli bir fotoğrafını hediye etti. Fotoğrafla gençlik yıllarına giden Şahin'in duygulandığı gözlendi.

Şahin, esnaf buluşmasına ilişkin sosyal medya mesajında "Ekip arkadaşlarım ile birlikte Guzyaka Ticaret’te esnaf dostlarımız ile araya geldik.

Alanya’mızın ve esnaflarımızın çözüm bekleyen sorunları ile ilgili dostlarımızın dilek ve görüşlerini aldık. 'Mazeret ancak söyleyeni mutlu eder.' Mazeret üretmeden, çözüm odaklı çalışma prensibimizle cep telefonlarına indirilecek konum tabanlı e-Alanya uygulamamız ile artık vatandaşlarımız ve yerli ziyaretçilerimiz bulundukları yere en yakın ilgili esnafımıza ulaşabilecek. Böylelikle hem tüketicileri hem de esnafımızı hızlı bir şekilde buluşturacağız. Nazik davetleri, misafirperverlikleri ve destekleri için Ahmet Guzyaka kardeşime ve tüm dostlarımıza teşekkür ederim. Rabbim esnafımıza helalinden bol kazançlar nasip etsin, birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşAllah" dedi.

Ahmet Guzyaka ise "Esnaf komşularımız ile birlikte Alanya Belediye Başkan Adayımız Sayın Mehmet Şahin’le kahvaltı soframızda buluştuk. Rabbim soframızın muhabbetini arttırsın" dedi.