Mehmet Şahin Alanya'da turizm esnafı ile buluştu

DAMLATAŞ Caddesi’nde Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu’nun da katıldığı toplantıda Şahin, turizm esnafının sorunlarının yanında sektörün ve Alanya’nın sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili de esnafın dilek ve taleplerini aldı.



ALANYA KRUVAZİYER TURİZMİNİN ÖNEMLİ BİR DESTİNASYONU OLACAK.



Şahin konuşmasında, “Turizmi çeşitlendirme konusunda kararlı plan ve politikalara sahip yerel yönetim vizyonumuzla; sürdürülebilir turizm gelişim planını hayata geçireceğiz. En belirgin hedefimiz Alanya’mızda turizmi 12 aya yaymak, özelleştirilmiş ve detaylandırılmış tanıtım ve pazarlama yöntemlerini geliştirmek olacaktır. Dünya ölçeğinde liman işletmecileri ile bağlantıları kurarak, gerekli alt ve üst yapı yatırımlarını yapacağız. Alanya’mızı kruvaziyer turizminin önemli bir destinasyonu haline getireceğiz.” dedi.



ALANYA’MIZIN MARKA DEĞERİNİ ARTTIRACAĞIZ.



Çarşı Mahallesi Muhtarı Kadri Kasapoğlu ve turizm esnafı Turgut Durusoy’ a nazik davetleri, misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür eden Şahin, “Alanya’mızda mevcut turizm potansiyelimizin ve işletmelerimizin markalaşma süreçlerine destek olacağız. Alanya turizminin kültürel, sosyal, tarihsel ve toplumsal ayırt ediciliğini, kalitesini, imajını yerli yabancı tüketicilerinin zihninde farklı konumlayarak Alanya’mızın marka değerini arttıracağız.” dedi.



ÇALIŞAN ANNELERİMİZİN VE ÇOCUKJLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ

Yoğun bir program takip eden Şahin, bugün Çözüm Ofisi’nde kadınlar ile de bir araya gelerek talepleri aldı, Alanya’nın çözüm bekleyen sorunları ile ilgili de projeleri ile ilgili de bilgi veren Şahin, “Çalışan annelerimizin ve çocuklarımızın yanında olacağız. Kadınlarımızın çalışma yaşamında hak ettikleri gibi daha fazla yer alabilmeleri için çocuk bakımı ve eğitimi hizmetlerini yaygınlaştıracağız. Çocuklarımıza, geleceklerine ve eğitimlerine verdiğimiz önem ve öncelikle çalışan annelerimize destek misyonumuz doğrultusunda kreşlerinin sayısını özel sektör işletmecilerinin de hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak hızla arttıracağız.” Dedi. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi