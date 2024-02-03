Merkez Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan kimdir, kaç yaşında, nereli?

FATİH KARAHAN KİMDİR?

Fatih Karahan, 1982 yılında Eskişehir'de doğmuştur. 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun oldu. 2012 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nde Ekonomi alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı.

Çalışma hayatına 2012'de New York Merkez Bankası'nda ekonomist olarak başlayan Fatih Karahan, 2022 yılına kadar bu kurumda iş gücü ve ürün piyasası çalışmaları başkanı ve para politikası danışmanı olarak çalıştı.

Columbia Üniversitesi ve New York Üniversitesi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak da görev yapan Fatih Karahan, 2022'de Amazon'da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. Fatih Karahan, Kasım 2022'de Amazon'da başekonomist görevine atandı.

9 Haziran 2023 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Hafize Gaye Erkan’dan sonra 28 Temmuz 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Merkez Bankası Başkan yardımcılıklarına Fatih Karahan, Osman Cevdet Akçay, ve Hatice Karahan atandı.

Aynı göreve atanan Fatih Karahan ile Hatice Karahan arasında bir akrabalık yoktur. Sadece bir isim benzerliği bulunmaktadır.

3 Şubat 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, Hafize Gaye Erkan'ın istifası sonrası Merkez Bankası'nın başkanlığına halihazırda Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Fatih Karahan getirildi.

Kaynak: Haber MERKEZİ