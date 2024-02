Şahin'e büyük destek

ALANYA Sanayi Sitesi'nde büyük ve coşkulu bir kalabalık ile karşılanan Şahin, her bir sanayi esnafı ile ayrı ayrı selamlaşarak ilgilendi. Alanya’nın ve sanayinin çözüm bekleyen sorunları ile ilgili fikir alışverişinde bulunan Şahin’e desteğin her geçen gün arttığı gözlemlendi.

"AYRI BİR GURUR VERDİ"

Alanya sanayisinde büyük bir kalabalık ile düzenlenen etkinlik ile ilgili konuşan Şahin, “Bugün, alın teriyle, emeğiyle çalışan Alanya’mızın ekonomisinin lokomotifi değerli sanayi esnaflarımız ile bir araya geldik. Çocukluk yıllarında çıraklık da yaptığım sanayimize her gelişimde, aynı ekmeği bölüp paylaştığım arkadaşlarım ile buluştuğumda eski günlerimizi de yad ederek duygusal anlar yaşıyoruz. Bugün de dostlarımız ile bir araya gelerek aynı duyguları paylaştık.

Çıraklığını ve kalfalığını yaptığım Alanya Sanayi Sitesine belediye başkan adayı olarak gelmek bana ayrı bir gurur verdi. Beni ve ekibimi her zamanki gibi ailenin bir ferdi gibi karşıladılar. Bizi bağırlarına basan tüm sanayi esnafına, abilerime, kardeşlerime ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Bu samimiyetlerini hiçbir zaman unutmayacağım.

"EN ACİL VE FAYDALI ÇÖZÜMLERLE ESNAFLARIMIZIN YANINDA OLACAĞIZ"

Sanayimizin gelişmesi ve ihtiyaçlarının karşılanarak sorunlarının çözümü için esnaflarımızla istişarelerde bulunduk. Sanayi esnafımız büyük mücadele ve emeklerle alın teri döküyor, her zaman onları takdir ettik, her zaman kendileriyle irtibat halinde olduk ve esnaflarımızın daha iyi koşullarda büyüyerek var olabilmesi için de her zaman yanlarında olduk. Esnaflarımızın hep birlikte kalkınmasını istiyoruz. Sanayi esnaflarımızın da sorunlarını ve çözümünü biliyoruz. En acil ve faydalı çözümlerle esnaflarımızın yanında olacağız. Eski günleri de yad etmemize vesile olan bu güzel davetleri ve misafirperverlikleri için Alanya Metal İşleri Odası başkanımız Alirıza Açman ve yönetimi ile emeği geçen tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.



"ESNAFIN SORUNLARINI DAHA İYİ BİLEN YOK"



Sanayi esnafı ise Mehmet Şahin’e teşekkür ederek, “Esnafın sorunlarını yakından bilen, çözüm odaklı Mehmet Şahin’in her zaman yanımızda olmasından mutluyuz. Ticaret odası döneminde de şimdi de Mehmet Şahin’den daha iyi esnafın derdini anlayan yok. Her zaman yanınızdaydı. Bizler de Mehmet Başkanın yanındayız. Allah yolunu açık etsin inşaAllah” ifadelerini kullandılar. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber MERKEZİ