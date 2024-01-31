Alanya'da 'Mehmet Şahin' emoji oldu

Alanya'da yerel seçim yarışının favori isimlerinden olan İyi Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin emoji oldu.

Sosyal paylaşım siteleri WhatsApp başta olmak üzere tüm sitelerde kullanılmaya başlanan Mehmet Şahin emojilerinin birinde Şahin, sorunlara hızlı çözüm bulmasına atıfta bulunan ve kendisiyle özdeşleşen 'O iş bende' diyor. Bir diğer emojide ise Mehmet Şahin Alanyaspor atkısıyla "Tamam" işareti yapıyor.

Mehmet Şahin emojileri, Alanya'da sosyal paylaşım sitesi kullanıcıları arasında hızla yayılıyor.

EMOJİ NEDİR?

Emoji, elektronik mesajlarda ve internet sitelerinde yer alan mesaj, diğer iletileri zenginleştirmek için kullanılabilecek ideografi ve smiley içeren uygulamadır. Emoji, yüz ifadeleri, ortak nesneler, yerler, insanlar, hava durumu türleri ve tüm canlılar dahil olmak üzere çeşitli türlerde bulunur. Bazen de karakterlerden oluşturulur. Emojinin Türkçe karşılığı ise Pamukkale Üniversitesi İngilizce sözlüğe göre "Sındamga" sözcüğüdür.